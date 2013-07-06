Венесуэла и Никарагуа готовы предоставить политическое убежище бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену

Новости Венесуэлы. Венесуэла и Никарагуа готовы приютить Эдварда Сноудена. Лидеры латиноамериканских государств заявили о готовности предоставить политическое убежище бывшему сотруднику ЦРУ. При этом боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что Сноуден подвергается преследованию со стороны США за правду.

Проблема остается в том, как разоблачителю шпионской сети попасть в Южную Америку из Москвы, где он пока остается. Пересечь Европу будет сложно: ранее несколько европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Боливии из-за подозрения, что Сноуден может быть на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.