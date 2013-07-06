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Венесуэла и Никарагуа готовы предоставить политическое убежище бывшему сотруднику ЦРУ Сноудену

06 июля 2013 14:57
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Новости Венесуэлы. Венесуэла и Никарагуа готовы приютить Эдварда Сноудена. Лидеры  латиноамериканских государств заявили о  готовности предоставить политическое убежище бывшему сотруднику ЦРУ.  При этом боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что Сноуден подвергается преследованию со стороны США за правду.

Проблема остается в том, как разоблачителю шпионской сети попасть в Южную Америку из Москвы, где он пока остается. Пересечь Европу будет сложно: ранее несколько европейских стран закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Боливии из-за подозрения, что Сноуден может быть на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Интернет # Интернет

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