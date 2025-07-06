Путин сообщил, что по просьбе командующих отправили списанную технику на фронт

По словам российского президента Владимира Путина, на фронт по просьбе командования направляются списанные автомобили государственных структур и предприятий. Об этом он заявил на выставке «Все для Победы!», пишет РИА Новости.

Руководитель ОНФ Михаил Кузнецов выразил благодарность Путину за то, что тот решил не продавать машины федеральных органов, а передать их солдатам.

По словам главы ОНФ, активисты занимаются восстановлением техники – уже передано более 2 000 автомобилей. Путин отметил, что командиры сами просили использовать списанные машины, которые подходят для выполнения фронтовых задач.