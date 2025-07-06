Лукашенко: повторение беды, как в Украине или на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо

Нашему народу независимость не досталась в подарок, бесплатным бонусом. Мы заплатили за нее кровью, а потому ценим, что имеем, и не собираемся сворачивать с этого пути, чтобы кто ни думал и ни хотел, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы острее, чем кто-либо, реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели. Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если не дай бог мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием.

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