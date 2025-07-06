Прямой эфир

Лукашенко: повторение беды, как в Украине или на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо

06 июля 2025 16:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нашему народу независимость не досталась в подарок, бесплатным бонусом. Мы заплатили за нее кровью, а потому ценим, что имеем, и не собираемся сворачивать с этого пути, чтобы кто ни думал и ни хотел, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко: повторение беды, как в Украине или на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы острее, чем кто-либо, реагируют на события, которые заставляют проводить исторические параллели. Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас абсолютно неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню, если не дай бог мы увидим это у себя, на нашей земле. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием.

Читайте также:

Азаренок: только суньтесь – полетит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города!

Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за нее самую страшную цену

Лукашенко: Великая Отечественная война перевернула сознание всего мирового сообщества

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Прошёл всю войну, но чуть не погиб, возвращаясь домой. «Незабытые истории»
06 июля 2025 14:38

Прошёл всю войну, но чуть не погиб, возвращаясь домой. «Незабытые истории»

Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе
06 июля 2025 14:26

Более 460 тысяч человек посетили Брестскую крепость в 2025-м – Александр Коркотадзе

Гадание на любовь и хороводы! В Ботаническом саду проходит фестиваль «Купальские огни»
06 июля 2025 13:43

Гадание на любовь и хороводы! В Ботаническом саду проходит фестиваль «Купальские огни»