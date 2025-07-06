Богодель о визите Келлога в Минск: он приехал торговать ресурсом, которого больше ни у кого, кроме РБ, нет

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Если подойти к тому, что говорил глава государства в части, касающейся Кита Келлога. Я думаю, мы прекрасно понимаем, что все-таки он сюда приезжал неспроста. Если бы мы решали вопросы каких-то экономических санкций, наверняка приехал бы Уиткофф, экономист, который знает, к чему идти.

А здесь есть ярко выраженные разведпризнаки. То есть человек всю жизнь занимался военной службой, воевал. Потом занимался оборонной политикой, потом стратегией национальной безопасности, аспектами. И сегодня является, что немаловажно, советником по Украине, по России… По Европе в том числе. Чью сторону он занимает, я думаю, всем априори было понятно, где его дочь, чем она занималась, госпожа Мопс.

Она занимает явно проукраинскую сторону. К чему приезжал туда Кит Келлог? Скажем так: этот человек мог приехать предложить нам, например, торговать таким ресурсом, у которого нет никакого ни у кого другого, кроме как у Беларуси. А этот ресурс называется «дружба с Россией». Причем дружба на уровне Союзного государства. Уверен, что вопросы давления на Президента были серьезные. И самое главное, я думаю, какие аспекты затрагивались с военной точки зрения? Я понимаю, что шесть часов обсуждалось все: буквально до Ближнего Востока включая. Почему? Это важно. Мнение главы государства, извините, который 30 лет находится в политике, ну, я думаю, оно дорогого стоит. Не каждому есть возможность пообщаться на таком уровне на протяжении длительного времени.