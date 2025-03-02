Петровский: Лукашенко подозревает, что США за мирными переговорами по Украине скрывают другие цели

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии Бюро ЦК КПБ: Это наша сила, что мы свою позицию не скрываем. Скорее, нашу позицию скрывают от собственных граждан западные средства массовой информации. И делают различного рода препоны, чтобы информация от нас не доходила. Но я бы что здесь сказал? Почему сейчас? Почему с криптопредпринимателем? По одной простой причине. Наведение возможных контактов, прежде всего для начала информационных контактов, с новой, даже бы сказал, американской администрацией. Американский народ сделал выбор. Мы не даем оценку этого выбора, но при этом мы готовы работать и сотрудничать, но не в ущерб своим национальным интересам. То есть никто тут торговаться суверенитетом либо геополитической ориентацией не будет и не собирается. Это один момент.

Второй момент. И Президент Беларуси еще до интервью сказал, что он не обольщается Трампом и прочими моментами. Почему? Для него очень важно сохранение развития отношений и с Россией, и с Китайской Народной Республикой. Более того, Александр Григорьевич подозревает, что за такой якобы высокой гуманитарной миссией организовать мирные переговоры между Россией и Украиной со стороны США скрывается цель вбить клин между Россией и Китаем и не допустить вот этого коллективного Востока. Нам интересно, американцы готовы принять новую геополитическую реальность? БРИКС, ШОС, потому что я напомню, что Трамп очень жестко заявил, что он введет там санкции, ограничения против стран БРИКС. Либо американцы попытаются всех расколоть, стравить всех со всеми. И потом просто забрать вот эти сливки – не только редкоземельные металлы, а все подряд. Поэтому нам очень важен этот момент. Мы готовы работать, но только на равных и не торгуя какими-либо суверенитетами государства.