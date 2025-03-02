Депутат Европарламента, рассказал почему ЕС стоит держаться в стороне от мирных переговоров по Украине

Михаэль фон дер Шуленбург, депутат Европарламента (Германия):

Да, я был бы очень осторожен. Я не люблю отвечать на эти вещи с моральной точки зрения. Я имею в виду, что все войны ведутся из-за интересов, и война в Украине тоже из-за интересов. И главный интерес здесь был у Соединенных Штатов, которые считали, что Украина и Черное море имеют стратегическое значение для них, чтобы расширить свое НАТО. На самом деле произошло то, что новая администрация Трампа считает, что Украина больше не важна, и именно это делает эти переговоры возможными, и поэтому переговоры также ведутся между Соединенными Штатами и Россией. Я думаю, что Европа провела очень неразумную политику, поддерживая войну и не имея никаких мирных планов.

Я думаю, что это исключает их самих из переговорного процесса. Мы должны быть очень осторожны, если говорим о мире. Я имею в виду, то, о чем сейчас ведутся переговоры, – это прекращение всех боевых действий. Так что это не совсем прекращение огня, это намного больше, потому что, вероятно, возникнет вопрос о членстве в НАТО и о том, кто контролирует воздушное пространство на юге. Так что это больше, чем прекращение огня, но это еще не мирное соглашение. Для мирного соглашения оно должно быть гораздо более широким, потому что конфликт между Европой, Западом и Востоком будет продолжаться, но он будет продолжаться годами.