Лазуткин про киевский режим: они не будут стреляться в голову, как Гитлер, они возьмут деньги и тихо свалят

Григорий Азаренок, СТВ:

Если мы слушаем Залужного, если мы слушаем Зеленского, то они, в принципе, так и сказали: мобилизуем всех женщин, детей, стариков, учителей и врачей, все подохнем за Запад. Они фактически так уже и говорят.

Андрей Лазуткин, политолог:

Они насильственно мобилизовали... Вот последние две волны – это были вполне себе мужики, не женщины и дети, но которые воюют плохо.

Григорий Азаренок:

Из восточной Украины.

Андрей Лазуткин:

Которые плохо мотивированы, гораздо больше сдаются в плен, которые хуже воюют, пропадают без вести. Если упало качество уже на мужиках… Вот вы проведете мобилизацию женщин, подростков, еще кого-то, у вас будет еще ниже это качество. То есть тот же Гитлерюгенд, ну что они там обороняли? Берлин же взяли в итоге. И, кстати, это была тоже блестящая операция наша.

Григорий Азаренок:

А там спорят, то ли Гитлерюгенд защищал, то ли французский Шарлемань.

Андрей Лазуткин:

Итог будет – просто продление войны еще на месяц, еще на два, на три. Не на год, не на два, не на десять. Это счет на месяцы – такие меры в плане женщин, детей, подростков и прочих. Они готовы три месяца еще продержаться, чтобы положить 100 тысяч гражданского населения. Ради чего? Ради выхода на переговоры с Курской областью в кармане. Ради этого? Ну, возможно, да. Но в плане какой-то военной победы там ничего не светит.

Григорий Азаренок:

А если бешеный Зеля весь мир вообще возьмет в ядерный шантаж, в ядерные тиски и скажет: русские дальше продвигаются, я взрываю грязную бомбу в Киеве?

Андрей Лазуткин:

Пока сомнительно.

Григорий Азаренок:

Это по сценарию Гитлера, который затапливает метро. Вы народ, который оказался меня недостоин. Это фактически так прозвучало.

Андрей Лазуткин:

Ну, понятно, что там люди такие истеричные, склонные к театральным каким-то жестам. Говорить они могут все что угодно, но, если копать дальше всю эту вертикаль Зеленского, там дельцы, там Ермак, человек номер два, такой Борман, который занят просто отжимом активов российских, которые переделили в Украине. Они материальные все люди, они любят бабки, любят сытую жизнь красивую. Какая радиация, какое там самоубийство? Они все очень продажные. Там Подоляк, советник, его идея – заработать денежку, а потом на вертолете улететь в Майами. То есть это не люди, которые будут в бункере стреляться в голову, как Гитлер. Нет, это подонки, это продажные, циничные дети перестройки 90-х годов. От них не надо ждать каких-то жестов. Весь мир в труху, и мы все погибнем – нет, они возьмут деньги и тихо свалят. Вот и все.