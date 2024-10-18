Пустовой: наша самая ближайшая геополитическая задача – вернуть в «Марафон единства» ещё и украинцев

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Я бы вообще сказал, «Марафон единства» – это не только про песни и выступления, и стендапы политические, это вообще про нашу с вами историю. Минск и Москва, от Бреста до Владивостока, вот этот «Марафон единства», который существует из века в век, спустя столетия, и он неразрывен.

Евгений Пустовой:

Пытаются постоянно разорвать. Дружба глав государств только укрепляет его, но ведь это же еще запросы общества. Белорусы и русские из одной купели вышли. И к этому «Марафону единства» наша задача, самая ближайшая геополитическая задача – вернуть в этот «Марафон единства» еще и украинцев. Настоящих, славянских украинцев. Мы понимаем, что Украина неоднородная, разная и по регионам, и по политическим взглядам, даже мировоззренчески. Там произошел мировоззренческий надлом. Но задача, сверхзадача – вернуть их в это лоно «Марафона единства». А для этого мы должны быть вместе, должны в унисон держать удар, развивать нашу экономику, науку и, прежде всего, давать людям культурологические смыслы.