Как решить проблему больших агломераций? Рассказал Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ:

Как и требует Батька, ближе к земле, прикладное. Давайте вот со мной философствовать. Вот конкретно. В будущем, ближайшие 5-10 лет, как решить проблему больших агломераций?

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо смотреть, что на Западе делают, например. Там просто устраняются от этих проблем. То есть, условно, у вас был Детройт, где были автомобильные заводы. Заводов не стало – подыхается. Вот как они делают. Это американцы, люди, которые не самые глупые. Есть пример Китая. Там сегодня производство переносят в отдельные свободные экономические зоны. То есть у вас был завод в городе, завод мы закрываем, выносим его в свободную зону экономическую, там строим жилье, потому что это более прибыльно. Так сегодня, по сути, Москву тоже застраивают. В Минске было четыре крупных инвестпроекта, типа «Минск Мира», «Северного берега», ряд других. Выделялись большие участки земли, которые в черте города, эта земля просто золотая. То есть никакой завод, никакое сельское хозяйство, тем более поле и что-то еще, оно никогда не окупит то, что окупит самая обычная стройка, коттеджи, неважно, девятиэтажек, панелек, чего угодно.

Исходя из-за этого, агломерации бесконечно растут. Потому что прибыльно, это выгодно. И если государство устраняется от этого всего, у нас получаются огромные районы застройки, типа Боровой какой-нибудь за городом, где мы сначала выделяем землю решением горисполкома, райисполкома или облисполкома, или решением Президента. Потом это все застраивается, потом там нет школы, нет больницы, нет дороги, нет парковки, нет ничего. Застройщик заработал деньги на этих домиках, а государство за свой счет потом им строит школы и прочее. Получается, что эти зарабатывают, а мы потом еще финансируем, субсидируем всю эту инфраструктуру. Поэтому надо планировать эти вещи грамотно. И расселить Минск, думаю, тоже не получится. Это такая сказка. Должен быть какой-то пояс, во-первых, парковок перехватывающих, во-вторых, сообщение дорожное. Потому что речь на совещании шла о чем? О дорогах все-таки, а не о трамваях. Дороги должны быть долговечными, широкими, должны быть в шаговой доступности к метро. И если все это будет построено, тогда люди будут селиться уже на 10 километров дальше, на 20 километров дальше, на 30. То есть частное домостроение какое-то, частные всякие деревеньки вокруг Минска, это все можно застроить. И там уже строят коттеджи. Вот тогда мы сможем разгруппировать какую-то часть столицы.

Но у вас есть деньги на коттедж, Григорий, в хорошем месте или в плохом? Ну, наверное, нет. Надо сначала все это заработать. А люди, когда берут кредит, они планируют свою жизнь. Если мы сегодня закредитуем наше население жильем, сегодня так и происходит, тогда эти люди, во-первых, не будут протестовать, во-вторых, они будут работать честно на своей работе, а не куда-то уходить, в-третьих, они подпишут все контракты лет на 15, чтобы еще дальше работать. И тогда, Григорий, вы получите не маргинальную протестную массу, которая завтра в вашем городе живет, а послезавтра куда-то убежала, как из Детройта. А которая будет стабильно работать на каком-то предприятии.

Григорий Азаренок:

У нас протестная масса, которая больше снимала хатки на Октябрьской, еще где-то.

Андрей Лазуткин:

Там две категории было. Одна была зажиточная, которая сразу отчалила туда с капиталом своим, а другая была достаточно такая бедненькая, неустроенная, безработная. Такие были тоже. Поэтому надо, чтобы те, которые побогаче, из Минска выселялись подальше и строили себе на полигонах, в Колодищах коттеджи. А которые маргинальные, они получали работу, получали жилье, зависели от государства и тоже бы не выступали против этого самого государства.