Прямой эфир

Петр Петровский: некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей для того, чтобы расшатать ситуацию

30 июня 2020 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политолог Петр Петровский прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.

Петр Петровский, политолог:
Электоральная кампания прошла важный этап сбора подписей. И некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей не для своей политической борьбы в рамках законодательства Республики Беларусь, а для того, чтобы расшатать ситуацию. Фактически подорвать легитимность избирательного процесса. Подорвать выборы в таком виде, в котором они должны быть с точки зрения международного права, с точки зрения международных стандартов.

Понятно, что белорусское государство реагировало на этот счет в рамках закона и не дало возможности раскачать лодку и поставить под сомнение нашу электоральную кампанию. Более того, на мой взгляд некоторые претенденты из-за своего постоянного нарушения законодательства сами продемонстрировали, что их главной целью является не победа на выборах, а использование избирательной кампании для неконституционного, незаконного захвата власти. Про что они, в принципе между строк и говорили.

# Выборы в Беларуси # Петр Петровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Беларусь и Россия абсолютно едины в стремлении защитить правду о Великой Победе
30 июня 2020 12:27

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия абсолютно едины в стремлении защитить правду о Великой Победе

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»
26 июня 2020 18:46

Александр Лукашенко: «Нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом»

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»
25 июня 2020 11:36

Александр Лукашенко: «Идёт жуткое давление на людей, особенно в интернете»