Петр Петровский: некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей для того, чтобы расшатать ситуацию

Политолог Петр Петровский прокомментировал ход избирательной кампании-2020 в Беларуси.

Петр Петровский, политолог:

Электоральная кампания прошла важный этап сбора подписей. И некоторые претенденты в кандидаты решили использовать этот сбор подписей не для своей политической борьбы в рамках законодательства Республики Беларусь, а для того, чтобы расшатать ситуацию. Фактически подорвать легитимность избирательного процесса. Подорвать выборы в таком виде, в котором они должны быть с точки зрения международного права, с точки зрения международных стандартов.

Понятно, что белорусское государство реагировало на этот счет в рамках закона и не дало возможности раскачать лодку и поставить под сомнение нашу электоральную кампанию. Более того, на мой взгляд некоторые претенденты из-за своего постоянного нарушения законодательства сами продемонстрировали, что их главной целью является не победа на выборах, а использование избирательной кампании для неконституционного, незаконного захвата власти. Про что они, в принципе между строк и говорили.