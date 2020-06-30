Александр Лукашенко: Беларусь и Россия абсолютно едины в стремлении защитить правду о Великой Победе

Новости Беларуси. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 30 июня на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Открытие этого мемориала, торжества в российской столице, митинг-реквием в Брестской крепости, парад 9 мая в Минске еще раз показывают, что это наши общие победа, память и слава, которые мы и впредь будем свято хранить. Это и есть реальная связь времен и поколений. Незримая нить, которая соединяет сердца всех народов, воевавших в той страшной войне, и, прежде всего, белорусов и россиян. С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений.

Президент убежден, что мемориал Советскому солдату подо Ржевом всегда будет символом нерушимой дружбы между Россией и Беларусью, местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших дедов и прадедов.

Александр Лукашенко:

Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм. Иначе трагедия может повториться. Беларусь и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, абсолютно едины в этом стремлении.