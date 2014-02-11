Первый этап проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси завершился

Новости Беларуси. Завершился первый этап проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. В течение 3 недель военные пресекали нарушения воздушного пространства Беларуси, занимались поиском и ликвидацией диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, личному составу подразделений пришлось пройти непростые испытания, определенные самой природой. Несмотря на 20-градусные морозы воинские формирования уверенно решали поставленные перед ними задачи. Проверка других компонентов Вооруженных Сил будет проведена в дальнейшем.