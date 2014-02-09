Майдан в Киеве: сувениры с улицей Грушевского, карты с изображением политиков и Евроборщ

Новости Украины. В Киеве, если сравнить его с организмом, все продолжается революционная лихорадка. Сейчас, похоже, уже та стадия, когда деньги на Евромайдане начинают делать все, кому не лень, в открытую. Появляется целая индустрия торговли сувенирами с улиц, на которых пролилась кровь. Кроме этого и американская дипломатия чуть ли не в открытую демонстрирует игру с лидерами оппозиции.

В прессу попала запись увлекательного телефонного разговора замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Из него становится ясно не только, как происходят революции, но и что думают американские дипломаты о своих, казалось бы, союзниках. Например, ЕС. Виктория Нуланд использовала уж очень крепкое словцо. В настоящее время между оппозицией и действующей властью заключено перемирие. Однако МВД Украины констатирует, что в соцсетях появились призывы к Евромайдану радикализировать свои действия.

Игра событий в центре Киева уже который месяц звучит для кого черными, а для кого и белыми клавишами. Пока брендовые магазины на Крещатике в отчаянии сулят отважным покупателям невероятные скидки, индустрия самого Евромайдана делает кассу на акции протеста. Вот, к примеру, «жизнеутверждающие» магниты с улицей Грушевского, а буквально в десятке метров – даже колода карт по мотивам Майдана.

И, кстати, королем и дамой одной масти стали Виталий Кличко и Ангела Меркель. Довольно символично в свете последних событий. Накануне разгорелся настоящий скандал среди тузов европейской и американской политики. В сеть попала запись разговора заместителя госсекретаря США и американского посла в Украине. Дипломаты, не особенно церемонясь, как колоду карт, перетасовывают посты в Кабмине чужой страны.

Из комментария замгоссекретаря США Виктории Нуланд:

Я не думаю, что Кличко должен быть в правительстве. Я не считаю, что это необходимо. Мне кажется, для этой роли подходит Яценюк. Да, и еще одно. Не помню, говорила ли я тебе или только Вашингтону: наш человек от ООН приедет в Украину в понедельник или во вторник. Мне кажется, было бы отлично, чтобы все это решить, чтобы из ООН помогли это решить и [цензура] с этим ЕС.

Антон Финько, политолог (Украина):

Проблема Украины во внешнеполитической сфере состоит в том, что она достаточно давно превратилась в то, что некоторые политологи у нас называют государство-резонатор. Что имеется в виду. Государство-резонатор – это государство, являющееся площадкой, на которой более сильные геостратегические, геополитические, геоэкономические игроки выясняют свои отношения и меряются силами.

Замгоссекретаря США впоследствии назвала скандальный разговор «частной беседой» и принесла извинения. Впрочем, официальная Европа принимать их не спешит. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выражения американского политика неприемлемыми. Зато сами парламентарии Старого Света на неделе приняли очередную резолюцию, в которой призвали государства-члены ЕС ввести санкции против чиновников Украины.

Жители Киева:

Я думаю, что у Европы свои собственные, весьма корыстные, интересы, поэтому я не думаю, что она дала бы нам хороший совет, особенно в наше трудное время, в кризис, когда каждый тянет одеяло на себя.

Я думаю, что конфликты нужно внутренние решать, самим. Не нужно каким-то политикам лезть в нашу страну.

Европа-Европой, а мы должны решать свою судьбу сами. Я так считаю.

Валерий Конин, доктор технических наук (Украина):

Смотрите: Югославия, Сербия – все точно идет по тому сценарию, который у нас.

Заслуженный машиностроитель Украины, он и здесь видит свои механизмы. Валерий Викторович не только следит за ситуацией в стране, но и обсуждает происходящее на лекциях со студентами. Преподаватель бы тоже хотел определенных изменений, но решения сквозь дым на баррикадах он пока не рассмотрел.

Валерий Конин, доктор технических наук (Украина):

Есть сроки, есть выборы. Ну, год подождите, и будем выбирать. А зачем этот кавардак, который на Майдане?

Основным требованием оппозиции на нынешней неделе стало возвращение страны к Конституции 2004 года. По мнению оппонентов действующей власти, голосование в Верховной Раде должно было пройти немедленно, несмотря на то, что подобного вопроса не было даже на повестке дня. Достигнуть компромисса не удалось ни во вторник, ни в среду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, протестующие не стали дожидаться решения Верховной Рады на Майдане или на улице Грушевского. Когда депутаты вновь не смогли договориться, митингующие решили громко напомнить о себе и отправились к Кабмину, чтобы попытаться «повлиять» на процесс.

Но ускорения не случилось. Результатом такого променада по улицам Киева стало объявление перерыва в работе Верховной Рады. Решение по изменению основного закона страны до сих пор не принято. Правда, по мнению аналитиков, теоретическая возможность вернуть Украину на рельсы Конституции-2004 вовсе не означает, что не придется столкнуться с новыми противостояниями.

Юрий Романенко, директор Центра политического анализа (Украина):

Власть будет распределена между различными финансово-промышленными группами. Естественно, в этих условиях, когда необходимо принимать решения, связанные с нарушением интересов олигархов в том числе, никто такие решения не позволит проталкивать, поскольку олигархи контролируют власть.

Тем временем на исходе уже половина 15-тидневного срока, определенного властью для освобождения захваченных зданий и центральных улиц украинской столицы. Но на Грушевского по-прежнему баррикады, копоть и дискуссии о грядущем.

Митингующие:

Никто отсюда не уйдет. Тягнибок что, строил эти баррикады? Не, не строил. Он строит только свою карьеру, а мы – баррикады. Все. Наша думка такая.

Евгений Копатько, социолог (Украина):

Майдан в полной мере неуправляем. Очевидно, какое-то влияние у лидеров оппозиции существует, но уже публично заявили о себе представители Трезуба, Правый сектор. Они уже претендуют на некую политическую роль. Это представители радикальных экстремистских сил. Как правило, это националисты, которые пользуются поддержкой особенно на Западе Украины. И если они будут править бал, тогда можно сказать что страну мы потеряем точно. Потому что и оппозиция не нужна будет в этом случае. А с этими ребятами договариваться будет очень проблематично.

Не удается пока договориться и с протестующими, осевшими в захваченных зданиях. Вот, к примеру, Киевская горадминистрация: то ли выставка народного творчества, то ли место для митингов, то ли вообще столовая. Кстати, еда в нынешней ситуации – отдельная кухня. К примеру, в нескольких метрах от Евромайдана продают блины с символичным названием – «Кремлевские». А вот, чуть в стороне, варят так называемый Евроборщ.

Анатолий Павлюк:

Украина доказывает Европе, что украинский борщ самый лучший во всей Европе.

По словам Анатолия Григорьевича, 100-литровый котел расходится максимум часа за два. А готовит майдановский шеф-повар прямо на улице. Варит с душой. И что мы заладили про эти санитарные нормы?

Анатолий Павлюк:

Вот она, пожалуйста, норма. Может, не ресторан. Но за чистотой рук, естественно, слежу. Как? Во всяком случае, в море я привык быть гораздо чище, чем здесь.

Аромат борща, с которым в том числе так много лет ассоциируют Украину, пожалуй, и многим майдановцам нравится куда больше, чем запах гари, который все еще окутывает киевский центр. Накануне на Грушевского вновь звучали молитвы о примирении на линии между митингующими и отрядами Беркута.

В ночь на субботу баррикады пронзил свет от мощного прожектора. Тогда многим наверняка показалось: близка развязка. Но прошел час, затем еще один. Ощущение, будто с одной стороны баррикад включили огромный кинопроектор в сторону оппонентов. Вот только хэппи-энда у этого фильма, основанного на реальных событиях, до сих пор не случилось.