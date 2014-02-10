Более 16 тысяч человек выдвинули свои кандидатуры на выборы в местные Советы

Новости Беларуси. В Беларуси 10 февраля завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов. По последним данным Центризбиркома, их уже более 16 тысяч человек. Среди претендентов на депутатский портфель больше всего представителей сферы образования, культуры, науки, здравоохранения и аграрного сектора.

Регистрация кандидатов пройдет с 11 по 20 февраля включительно. И уже 11 февраля стартует предвыборная агитация. Она продлится по 22 марта включительно. А на 23 назначен день выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня он вновь переступит порог участковой комиссии, но работа прежде всего. На Добрушской земле Александр Шаповалов трудится вот уже 3 года. Под чутким руководством главного зоотехника растёт не много не мало 4 200 голов крупного рогатого скота. Обеспечить технологию и современные подходы к получению качественного молока помогает опыт и слаженный коллектив. Этот же коллектив, зная своего коллегу не по словам, а по делу, собрал подписи и делегировал молодого зоотехника в депутаты районного совета.

Александр Шаповалов:

Хорошо знаю людей, знаю проблемы их. Остались несколько улиц, которые требуют ремонта асфальтного полотна. Вот такие вот проблемы. И такие - мелкие, ежедневные: вопросы по водоснабжению.

За громкими премьерами Александру Евгеньевичу удается скрыть предвыборное волнение. Чем удивить искушенного зрителя, директор музыкального театра знает как никто лучше, а теперь думает, как заинтересовать программой и избирателей. Впрочем, признается, партию на сцене политической, выбрал давно: социальная сфера.

Александр Петрович:

Я, как житель Московского района, сам знаю, что есть очень много мелких вопросов, связанных непосредственно там, где люди живут. Это вопрос и стоянок, вопрос и детских площадок, вопрос школ и детских садов. То есть то, что необходимо для нашего будущего развития.

Вступить на тропу политической борьбы желающие могли начиная с 12 января. А сегодня в избирательных комиссиях запустили обратный отсчет. Время шло на часы. Выдвижение кандидатов в депутаты завершилось ровно в 19.00. Кстати, большинство претендентов на подобный статус оказались пунктуальными и лишь единицы приносили документы в последний момент. В основном те, кто выдвигался путем сбора подписей.

Владимир Надольский, председатель Московской районной избирательной комиссии по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов двадцать седьмого созыва:

Вот как раз рассматриваю одного из претендентов на звание кандидата в депутаты. Вот, значит, собрали подписи, сейчас проверим в течение 10 дней. Потом заседание комиссии определит. Если все в порядке - я надеюсь, абсолютное большинство готовилось и сдаст нормальные документы, - мы их зарегистрируем кандидатами.

Завтра предвыборная кампания выйдет на новый уровень. Уже кандидатов в депутаты начнут регистрировать. Продлится эта стадия вплоть по 20 февраля. Пакеты документов будут проверять более чем тщательно.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

10 февраля в окружные и территориальные комиссии граждане должны представить единовременно полный комплект документов. После этого избирательная комиссия в течение 10 дней проверяет представленные документы и до 20 февраля должны вынести решение о регистрации кандидатов в депутаты или об отказе в регистрации. Отказ должен быть мотивированным, основанном на конкретных положениях Избирательного Кодекса.

Затем желающие стать народными избранниками получат соответствующее удостоверение и смогут перейти, пожалуй, к одному из ключевых этапов — предвыборной агитации.