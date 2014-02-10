МИД представил доклад о случаях нарушений прав человека в странах, которые ввели санкции против Беларуси

Новости Беларуси. МИД Беларуси представил доклад о наиболее резонансных случаях нарушений прав человека в мире. В документе речь идет о странах, которые инициировали санкции в отношении Беларуси: более 20 государств Евросоюза, Канада и США.

Доклад подготовлен на основе информации из открытых источников и размещен в интернете на двух языках - русском и английском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из основных целей доклада - обратить внимание на субъективность подхода к оценке ситуации в Беларуси. Ведь попытки запретить межгосударственные контакты некоторым бизнесменам и перекрыть доступ белорусских товаров на внешние рынки мешают развитию нашего государства.

Юрий Амбразевич, начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

В мире нет государств, которые были бы идеальны в этом вопросы. К счастью, это открыто и публично признают и наши Западные партнеры. В этом случае для нас еще непонятнее становится их избирательный подход к Республике Беларусь на основании тематики прав человека. Многое из того, что здесь размещено, касается проблематики дискриминации, расовой неприязни - поскольку определенная волна захлестнула Европу с точки зрения расизма, - разбор массовых мероприятий. По каждой стране отобраны те случаи, которые имели действительно серьезный резонанс для их общественно-политической жизни.

В докладе, в частности, упоминается о незаконной деятельности Агентства национальной Безопасности США, которое с 2007 года отслеживает телефонные разговоры и электронную переписку граждан. А в Германии официально продолжают деятельность организации пропагандирующие ненависть и расовую дискриминацию.

В то время как в Беларуси многие из рекомендаций Совета по правам человека ООН, которые были даны на основании универсального периодического обзора, уже выполнены. В следующем году наша страна готовится пройти второй этап универсального обзора.