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МИД представил доклад о случаях нарушений прав человека в странах, которые ввели санкции против Беларуси

10 февраля 2014 17:42
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Новости Беларуси. МИД Беларуси представил доклад о наиболее резонансных случаях нарушений прав человека в мире. В документе речь идет о странах, которые инициировали санкции в отношении Беларуси: более 20 государств Евросоюза, Канада и США.

Доклад подготовлен на основе информации из открытых источников и размещен в интернете на двух языках - русском и английском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из основных  целей доклада - обратить внимание на субъективность подхода к оценке ситуации в Беларуси. Ведь попытки запретить межгосударственные контакты некоторым бизнесменам и перекрыть доступ белорусских товаров на внешние рынки мешают развитию нашего государства.

Юрий Амбразевич, начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
В мире нет государств, которые были бы идеальны в этом вопросы. К счастью, это открыто и публично признают и наши Западные партнеры. В этом случае для нас еще непонятнее становится их избирательный подход к Республике Беларусь на основании тематики прав человека. Многое из того, что здесь размещено, касается проблематики дискриминации, расовой неприязни -  поскольку определенная волна захлестнула Европу с точки зрения расизма, - разбор массовых мероприятий. По каждой стране отобраны те случаи, которые имели действительно серьезный резонанс для их общественно-политической жизни.  

В докладе, в частности, упоминается о незаконной деятельности Агентства национальной Безопасности США, которое с 2007 года отслеживает телефонные разговоры и электронную  переписку граждан. А в Германии  официально продолжают деятельность  организации  пропагандирующие ненависть и  расовую дискриминацию.

В то время как в Беларуси многие из рекомендаций Совета по правам человека ООН, которые были даны на основании универсального периодического обзора, уже выполнены. В следующем году наша страна готовится пройти второй этап универсального обзора.

 

# Документы # Юрий Амбразевич

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