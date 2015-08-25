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Первое заседание Белорусско-Оманского делового совета состоится в Минске 25 августа

25 августа 2015 08:09
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Новости Беларуси. Бизнесмены из Омана заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью. 25 августа в Минске состоится первое заседание Белорусско-Оманского делового совета. Во время встречи стороны обсудят возможности расширения взаимодействия между государствами.

Бизнесмены из Омана заинтересованы в сотрудничестве в сфере финансовых услуг и инвестиций, производства большегрузной техники, электроники и использования возобновляемых источников энергии. Среди приоритетных направлений также добыча и переработка нефти и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Оман

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