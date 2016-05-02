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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 1 мая: 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС

02 мая 2016 11:14
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В первую очередь позвольте поздравить всех православных наших телезрителей со светлым праздником Пасхи, всех трудящихся – с 1 Мая. Однако наша сегодняшняя программа посвящена не совсем радостному юбилею – 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС.

Гости программы:

Игорь Семененя, начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь;

Александр Зайцев, директор РНИУП «Институт радиологии», кандидат технических наук;

Светлана Чекан, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»;

Людмила Николайчик, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;

Виктор Ермоленков, доцент кафедры управления региональным развитием Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

# Авария на Чернобыльской АЭС

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