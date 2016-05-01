Александр Лукашенко – жителям Шклова: «Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей»

Новости Беларуси. Православные всего мира отмечают главный день своего церковного календаря – Пасху. Или Воскресение Господне. Формально сторонниками православия в Беларуси считаются около 4,5 миллионов человек. Однако за праздничным столом Пасху отмечают абсолютное большинство белорусов. Со светлым Христовым Воскресением православных поздравил Президент Александр Лукашенко.

По доброй многолетней традиции этот день глава государства встречает вместе с верующими в регионах страны. В 2016 году Президент посетил свою малую родину. Вместе с сыном Николаем был на богослужении в Спасо-Преображенском храме в Шклове. Общаясь с земляками, Президент говорил не только о празднике, но и проблемах региона.

Праздник праздников. Для верующих Пасха не иначе как «Царь дней». Праздничные хлопоты у хозяек всю неделю. Время вспоминать бабушкины рецепты: печь куличи и красить яйца.

Валентина Алейникова, житель деревни Городец Шкловского района

Я крашу яйца только луковой шелухой. Этому меня научила моя мама, ее – ее мама. Это наша семейная традиция.

Сама Валентина по всей строгости семь недель постилась. В день Христова Воскресенья за праздничным столом собираются самые близкие. Дети ждут веселой игры в битки с крашеными яйцами, но сначала – главный пасхальный символ поделят между всей семьей.

Есть на Шкловщине своя изюминка – последний штрих – и крашенка будет отливать блеском словно купола на храме.

Валентина Алейникова, житель деревни Городец Шкловского района:

После того, как яйца сварятся, я протираю растительным маслом. Моим детям и внукам нравятся такие глянцевые яйца.

В деревне Городец своей церкви нет. Освящать пасхальные яства и на службу Валентина Васильевна едет в Шклов. Спасо-Преображенский храм за полуторавековую историю выстоял даже во время войны. Службы здесь никогда не прекращались.

Прихожане:

Заходя в храм, такое чувство, как крылья за спиной. Другой раз так плохо, тяжело на душе, заходишь в храм, а выходишь как будто разгрузился.

Благодать большая идет от наших батюшек. Спасибо им за их сердца. Когда бы не обращался к ним со своими вопросами, они всегда отвечают с вниманием и добротой.

Появился храм благодаря местной жительнице Агафье Сидоровой. Она не могла ходить, но получила дар провидения. За советом к ней шли со всей губернии и не жалели благодарности. А деньги она пожертвовала на строительство церкви.

Андрей Рыбаков, настоятель Спасо-Преображенского храма Шклова:

Завещала около 20 тысяч рублей – это на те времена были очень большие деньги. Огромное количество кирпича, чтобы в Шклове появился каменный храм. И было решено на основании фундамента, который был построен еще при Зориче, возвести вот этот великолепный храм, который сейчас является одним из самых больших и самых древних в Могилевской епархии.

Сегодня храм встречает прихожан нарядным убранством. У стен святыни многоголосие: «Христос Воскресе!» Верующие по-праздничному нарядные. Многие специально приехали из окрестных деревень.

Прихожане:

Мы с утра проснулись, обязательно съели яйцо святое, булку и пришли в церковь.

Хожу в храм всю жизнь. Традиция такая.

Воскресенье, конечно, служба пасхальная. Обычно все стараются сходить. Перед этим чистота должна быть не только в доме, но и в душе.

1 мая радость светлого праздника со своими земляками на Шкловщину приехал разделить Александр Лукашенко. На Пасху Президент по традиции бывает в храмах самых разных уголков страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По доброй традиции – обмен подарками. Президент преподнес в дар белорусской православной церкви икону с образом Святителя Николая, написанную в первой половине XX века. В подарок от архиепископа Могилевского и Мстиславского – икона Святителя Георгия Конисского – известного могилевского архиепископа и богослова.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я отдаю долг нашим людям, нашим священнослужителям сегодня. И в вашем лице позвольте поблагодарить вас за то служение нашему отечеству, в тот тяжелый крест, который вы также несете вместе с нами, по возрождению, по становлению нашей Беларуси.

Вместе с верующими Президент поприсутствовал на пасхальной службе и зажег свечу у самой почитаемой в храме чудотворной иконы Божьей матери «Утоли моя печали».

Уже после службы Президент тепло пообщался с земляками. Поздравляя с праздником собравшихся, признался: мимо храма в свое время проходил тысячи раз и даже помогал в реставрации, а вот оказаться внутри и прочувствовать особую ауру намоленных стен довелось впервые.

Александр Лукашенко:

Я знаю проблемы, которыми живете вы. Мне достаточно посмотреть на Шклов, на поля вокруг. Я очень хорошо за предыдущий день посмотрел на них, вижу проблемы, которые нам надо решать. Главное, что хочу сказать, вы только решайте свои проблемы. Что должен сделать каждый человек, сделайте, пожалуйста. Не перекладывайте ни на кого. И у нас тогда будет все хорошо. Если мы начинаем друг на друга толкать, что это кто-то должен сделать, не я, это власть плохая, которая должна сделать, – это плохо, это неправильно, это не по-светски, это не по-нашему. Надо прежде всего смотреть на себя: что я сделал, что я могу сделать для того, чтобы было лучше. Если так будем подходить к делу, все у нас будет. А то, что в Шклове люди умеют работать, поверьте, я знаю. Очень хорошо знаю. Людей надо сориентировать вовремя, и это уже задача конкретных властей, которые здесь управляют. Да и я не отпихиваюсь от этого, несу за это ответственность, тем более за свою землю, на которой я, в общем-то, человеком стал, если можно так сказать. Тут уж я нескромно, наверное, себя характеризую. Поэтому я вам очень благодарен за все, что вы делаете. И когда встал вопрос, куда в этот раз поехать (я только что сказал, что я в этот день всегда каждый год в маленькие деревеньки еду, в малюсенькие храмы такие, чтобы побыть с людьми, которые меня, может, по телевизору только и видят), то я в этом году принял решение: однозначно в Шклов. И первый раз зашел внутрь этой церкви за всю жизнь, хотя вот здесь и вокруг проходил тысячи раз. Тысячи раз проходил, проезжал. И помню, ко мне кто-то обращался, о помощи просил, чтобы ее как-то подремонтировать. Я, конечно, в меру своих возможностей помогал, уже будучи Президентом, но вижу, что храм очень хороший, добротный. Надо его, наверное, привести в нормальное состояние. И мы подумаем, как это сделать, чтобы в Шклове это святое место сохранилось и для наших детей и внуков. Потому что эта церковь, наверное, одна из немногих, которая со времени ее создания не закрывалась, кроме 1941 года, на пару месяцев, когда началась война. Ее пришлось закрыть. Но потом она работала. Это тоже историческая справка, историческое место. И мы ни в коем случае не должны об этом забывать.

Побывать в храме в этот день стремятся все. Почувствовать причастность к чуду Воскресения Христа, помолиться за здоровье близких и благополучие.

Святое воскресенье и вся светлая неделя после Пасхи – уникальная возможность почувствовать себя звонарем. Ведь это единственное время в году, когда звонить в колокола разрешается во внеурочное время, и днем, и ночью. Звон в Пасху должен быть красным, то есть красивым, и особенно торжественным.