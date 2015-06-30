Перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября

Новости Беларуси. Правительство обеспечило стабильное функционирование социальной сферы. Об этом 30 июня заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова. Здравоохранение, образование, культура — на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей обсуждали много вопросов. В частности, заместитель премьер-министра констатировала, что государство в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. А это пенсии, пособия и заработная плата бюджетникам. Уже в 2015 году планируется повышение некоторых социальных выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Главная задача текущего периода — не допустить снижение уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджета прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий. Аналогичные повышения планируется провести 1 августа и 31 ноября. Исходя из финансовых возможностей, правительством будет рассмотрен вопрос и о повышении трудовых пенсий. Ежемесячные расходы фонда социальной защиты населения на указанные цели составляет более 7 трлн. рублей.