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Под Брестом завершились белорусско-китайские антитеррористические учения

30 июня 2015 07:01
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Новости Беларуси. «Стремительный орел» улетел, но обещал вернуться. Под Брестом завершились белорусско-китайские антитеррористические учения. Спецподразделения двух стран, действуя сообща, успешно освободили заложников. Одним из сценариев учения был захват боевиками стратегического объекта. По легенде в заложниках оказался персонал. Несмотря на языковой барьер, спецподразделения сработали четко и слаженно. Ведь у военных свой язык общения — символов и знаков. 

Напомним, учения 2015 — не первый опыт стратегической кооперации двух стран. Аналогичные совместные тренинги уже проходили в Беларуси и Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай

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