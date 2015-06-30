Новости Беларуси. «Стремительный орел» улетел, но обещал вернуться. Под Брестом завершились белорусско-китайские антитеррористические учения. Спецподразделения двух стран, действуя сообща, успешно освободили заложников. Одним из сценариев учения был захват боевиками стратегического объекта. По легенде в заложниках оказался персонал. Несмотря на языковой барьер, спецподразделения сработали четко и слаженно. Ведь у военных свой язык общения — символов и знаков.

Напомним, учения 2015 — не первый опыт стратегической кооперации двух стран. Аналогичные совместные тренинги уже проходили в Беларуси и Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.