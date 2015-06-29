Новости Беларуси. Евросоюз готовит новую программу поддержки стран «Восточного партнерства» в экологической сфере. Об этом стало известно 29 июня в Минске во время переговоров руководителей природоохранных ведомств государств-участниц этой европейской инициативы.

Помощь будет зависеть от конкретных потребностей каждого и может заключаться как в технической, так и финансовой поддержке. В целом страны ЕС и «Восточного партнерства» подтвердили намерение и дальше развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы наметили те пути, по которым могли бы совместно достигнуть наиболее ощутимых результатов. И в первую очередь это касается вопросов, связанных с развитием принципов «зеленой экономики» в наших государствах. Это касается вопросов обсуждения с общественностью наиболее значимых экологических решений и финансирование наиболее интересных для проектов инвестиционных.

А в эти минуты проходит неформальный диалог министров иностранных дел стран «Восточного партнерства». В таком формате дипломаты работают уже в пятый раз. До этого переговоры проходили в Ереване, Кишиневе, Баку и Тбилиси. На открытии минского раунда еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении отметил, что Европейский союз уважает выбор стран, которые не собираются полностью ассоциироваться с ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йоханнес Хан, еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении:

ЕС уважает выбор тех, кто не ставит своей целью ассоциацию и последующую интеграцию через договор об ассоциации с Евросоюзом. «Восточное партнерство» — это один из базовых элементов отношений стран-участниц с Евросоюзом. И Евросоюз готов к сотрудничеству в рамках этой инициативы.