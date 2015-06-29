Александр Лукашенко в преддверии Дня Независимости вручил государственные награды

Новости Беларуси. Президент Беларуси вручил 29 июня высокие государственные награды. Орденов и почётных званий удостоены 39 человек. Это люди самых разных возрастов и профессий: военнослужащие и деятели искусства, труженики села и учителя, машиностроители и медики, спортсмены и ученые. Особое место в списке награжденных по традиции занимают и ветераны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие церемонии уже стали традиционными. Сегодняшняя прошла в преддверии белорусского главного праздника — Дня Независимости Беларуси. Как заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения государственных наград, всех этих людей объединяет добросовестное служение Отечеству и плодотворный труд во благо белорусского народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В современных условиях приходится особое внимание уделять вопросам обороноспособности нашей страны, поддержке нормального уровня Вооруженных Сил, военной безопасности. Поэтому регулярно проводятся учения, совершенствуется система управления войсками, их оснащение новейшим вооружением, подготовка офицерского и рядового состава. Орденами «За службу Родине» отмечены офицеры, на счету которых успехи возглавляемых ими воинских подразделений в учениях и поддержании высокого уровня боевой готовности.

Мне приятно, что сегодня самую многочисленную группу среди награжденных составляют представители агропромышленного комплекса нашей страны. В нынешних непростых экономических условиях особую ценность представляет опыт успешной работы белорусских передовых хозяйств. Они являются настоящими маяками, достойными примерами для всей отрасли. И не только белорусской.

Не менее представительную, чем аграрии, группу среди награжденных представляют наши известные деятели искусства. По достоинству оценены творческие успехи артистов Национального академического Большого театра оперы и балета, Республиканского театра белорусской драматургии, Национального академического народного хора имени Г.И.Цитовича, Гродненского областного театра кукол и ряда других учреждений. Государство высоко ценит ваш вклад в развитие национальной культуры, духовное обогащение нашего народа.

Теплых слов благодарности и наград заслужил также ряд ученых и педагогов, чьи разработки активно внедряются на производстве и в учебном процессе. Добрую славу имеют наши медицинские работники, спортсмены и тренеры, которые своим трудом и примером продвигают здоровый образ жизни и создают привлекательный имидж страны.