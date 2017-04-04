Переговоры были максимально конструктивными и очень подробными: Наталья Эйсмонт о переговорах президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия урегулировали все спорные вопросы в двусторонних отношениях. Это стало известно по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили самый широкий спектр тем. От аграрной политики до международной повестки.

Владимир Путин, президент Российской Федерации: Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали.

Переговоры Александр Лукашенко и Владимира Путина в Константиновском дворце длились несколько часов. Однако за это время удалось решить все накопившиеся в белорусско-российском сотрудничестве вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решение по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь: Как вы знаете, переговоры длились более 5 часов. И здесь прежде всего следует отдать должное президенту Российской Федерации и в целом нашим российским коллегам. Не смотря на сложнейший эмоциональный фон,

сообщение о трагедии в метро поступило буквально за считанные минуты до начала встречи,

переговоры были максимально конструктивными, очень подробными и, как вы видели, сторонам удалось разобраться со всеми имеющимися деталями и нюансами. На протяжении всей встречи делались перерывы, во время которых президенту России докладывалась информация из штаба о ситуации в целом и ходе расследования.

Нефтегазовый спор длился с середины 2015 года. Цена вопроса постоянно росла. До вчерашнего дня она составляла минимум 600 миллионов долларов. К тому же снизились поставки из России в Беларусь нефти

Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Будут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь в тех объемах, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 миллионов тонн в год.

Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 24 года включительно.

Но при этом до 19 года включительно из 24 миллионов 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну а 6 миллионов тонн будут перетаможиваться – такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь.

Договоренности Президентов по нефтегазовому вопросу позволяют предположить, что формирование цены для Беларуси на голубое топливо будет пересмотрено. Представители «Газпрома» сообщили, что в 2018 предоставят скидки с понижающим коэффициентом. А в 2019, по логике, можно будет пересмотреть уже и условия формирования непосредственно цены.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

Главное чтобы в нужном объеме начала поступать нефть в страну. Поступит нефть, у нас будет рост валового внутреннего продукта. На самом деле рост ВВП есть уже. Но из-за недостатка нефти получается в сумме где-то одного процента не хватает.

Возможный экономический эффект Беларуси от достигнутых договоренностей по нефти и газу может составить около 2 миллиардов долларов. И это только на ближайшие три года.

Ощутимый прогресс произошел и в финансовой плоскости.

Во-первых, Россия рефинансирует денежный долг Беларуси.

Во-вторых, сдвинулся с мертвой точки процесс с выдачей нашей Республике третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.

Василий Матюшевский, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

В первой части разговора Владимир Путин был проинформирован о реализации программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые были в реализации этой программы. На уровне Владимира Путина мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы.

Ряд вопросов был о возможном рефинансировании текущего долга перед Российской Федерацией. Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов – основной долг и сумма процентов к погашению.. Принципиальное решение принято.

Минсельхозпрод надеется, что уже в этом месяце

могут быть сняты ограничения с белорусских производителей молочки, мясной продукции и птицефабрик

по доступу на российский рынок. Никаких судов! Стороны будут цивилизованно, по-партнерски договариваться и решать вопросы.