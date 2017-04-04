Переговоры были максимально конструктивными и очень подробными: Наталья Эйсмонт о переговорах президентов Беларуси и России

Новости Беларуси. Беларусь и Россия урегулировали все спорные вопросы в двусторонних отношениях. Это стало известно по итогам переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудили самый широкий спектр тем. От аграрной политики до международной повестки.
Есть договоренность, что Россия рефинансирует долг Беларуси.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Собственно, не договорились, а мы их урегулировали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы в ближайшее время согласуем сроки и примем решение по этим вопросам и другим уже на заседании Высшего государственного совета.
Переговоры Александр Лукашенко и Владимира Путина в Константиновском дворце длились несколько часов. Однако за это время удалось решить все накопившиеся в белорусско-российском сотрудничестве вопросы.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Как вы знаете, переговоры длились более 5 часов. И здесь прежде всего следует отдать должное президенту Российской Федерации и в целом нашим российским коллегам. Не смотря на сложнейший эмоциональный фон,
сообщение о трагедии в метро поступило буквально за считанные минуты до начала встречи,
переговоры были максимально конструктивными, очень подробными и, как вы видели, сторонам удалось разобраться со всеми имеющимися деталями и нюансами. На протяжении всей встречи делались перерывы, во время которых президенту России докладывалась информация из штаба о ситуации в целом и ходе расследования.
Нефтегазовый спор длился с середины 2015 года. Цена вопроса постоянно росла. До вчерашнего дня она составляла минимум 600 миллионов долларов. К тому же снизились поставки из России в Беларусь нефти
Владимир Семашко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:
Будут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь в тех объемах, которые прописаны действующим соглашением, то есть 24 миллионов тонн в год.
Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 24 года включительно.
Но при этом до 19 года включительно из 24 миллионов 18 будет отправляться на переработку НПЗ нам. Это приемлемо, выгодно для заводов. Ну а 6 миллионов тонн будут перетаможиваться – такой термин мы применили. Важно, что ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Республики Беларусь.
Договоренности Президентов по нефтегазовому вопросу позволяют предположить, что формирование цены для Беларуси на голубое топливо будет пересмотрено. Представители «Газпрома» сообщили, что в 2018 предоставят скидки с понижающим коэффициентом. А в 2019, по логике, можно будет пересмотреть уже и условия формирования непосредственно цены.
Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:
Главное чтобы в нужном объеме начала поступать нефть в страну. Поступит нефть, у нас будет рост валового внутреннего продукта. На самом деле рост ВВП есть уже. Но из-за недостатка нефти получается в сумме где-то одного процента не хватает.
Возможный экономический эффект Беларуси от достигнутых договоренностей по нефти и газу может составить около 2 миллиардов долларов. И это только на ближайшие три года.
Ощутимый прогресс произошел и в финансовой плоскости.
Во-первых, Россия рефинансирует денежный долг Беларуси.
Во-вторых, сдвинулся с мертвой точки процесс с выдачей нашей Республике третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
Василий Матюшевский, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:
В первой части разговора Владимир Путин был проинформирован о реализации программы в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, определенных вопросах и шероховатостях, которые были в реализации этой программы. На уровне Владимира Путина мы получили поддержку нашим инициативам в части дальнейшего продолжения этой программы.
Ряд вопросов был о возможном рефинансировании текущего долга перед Российской Федерацией. Мы говорим о рефинансировании долга, который у нас к погашению в рамках наших межгосударственных кредитов по текущему году. Это порядка 750-800 миллионов – основной долг и сумма процентов к погашению.. Принципиальное решение принято.
Минсельхозпрод надеется, что уже в этом месяце
могут быть сняты ограничения с белорусских производителей молочки, мясной продукции и птицефабрик
по доступу на российский рынок. Никаких судов! Стороны будут цивилизованно, по-партнерски договариваться и решать вопросы.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Президентом Российской Федерации заверено то, что на этой неделе службы Россельхознадзора посетят наши предприятия и безусловно проводяся меры к тому, чтобы открыть доступ этой продукции на российский рынок.
Кстати за три месяца белорусский агропромышленный комплекс заработал валюты на экспортных продажах на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Качество нашей продукции – по-прежнему бренд. Позволяет и наращивать объемы поставок, и просить хорошую цену.
Если говорить и сотрудничестве Беларуси и России на международной арене,
то это направление, пожалуй, самое беспроблемное из обсужденных накануне Президентами.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы понимаем, что между субъектами хозяйствования могут возникать какие-то разногласия, но по принципиальным вопросам между нашими государствами никогда не было принципиальных вопросов внешнеполитического характера или вопросов, связанных с безопасностью наших государств, и убежден не будет никаких разногласий.
Олег Гайдукевич, первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Республики Беларусь :
Главное, чтобы наши министры не расслабились послед подписанием этих договоренностей. Сейчас как кто-то подумает, вот Президенты договорились, все хорошо, ничего делать не надо. По нефти договорились, по газу договорились можно сидеть спокойно. Нет! Надо работать еще больше. То, что вчера произошло, это стратегические решения, для того чтобы все заработало, чтобы был экономический результат,
сейчас надо каждому министру, каждому чиновнику в регионе, везде включаться в работу.
Вместе это выгоднее, чем порознь. Союз Беларуси и России дороже всяких экономических споров. Наши страны последовательно выстраивают долговременный проект не на год-два, а минимум на десятилетия. Понятно, что все равно договорились бы, но все-таки лучше мак можно быстрее, чем поздно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.