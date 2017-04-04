Проект гидроэлектростанции, разработанный в Витебске, заинтересовал словацких бизнесменов

Новости Беларуси. Энергетическая отрасль – одна из самых успешных в сотрудничестве двух стран.
Около 20 иностранных компаний сегодня готовы увеличить импорт товаров в области машиностроения, электротехники, сельского хозяйства.
В энергетике также определен ряд перспективных проектов.
Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:
Лучше всего получилась проработка в энергетике. Во-первых, в атомной энергетике. Были переговоры в Минске, потом в Витебске. Я понял, что там очень интересный проект по гидроэлектростанции, был наш специалист, который делает турбины. И было определено,
что это дополнительный компонент сотрудничества в энергетике и гидроэнергетике.
Товарооборот двух стран сегодня более 150 миллионов долларов. Словацкие бизнесмены отметили качество белорусских продуктов питания и готовы увеличить их импорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.