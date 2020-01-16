Прямой эфир

Павловский о председательстве Беларуси в ЕАЭС: «Будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем»

16 января 2020 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
Очень важно, что в эти годы, в ближайшие 4 года Беларусь будет возглавлять и ЕврАзЭС, и ОДКБ. Любое общество должно через определённое время обновиться, найти новые подходы, новые решения и выйти на новые рубежи. Мне кажется, что у Беларуси есть такие интересные подходы, когда в ЕврАзЭС будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем.

Павловский о перевооружении российских Вооружённых сил и ОДКБ: «Наверное, и другие страны должны получать такое же оружие»

Павловский о председательстве Беларуси в ЕАЭС: «Будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем» -1

Игорь Марзалюк,  ведущий СТВ:
Зараз знакавая такая фігура: Міхаіл Уладзіміравіч Мясніковіч прыйшоў на новую пасаду. Знакавая, магутная, аўтарытэтная. Мы можам прапанаваць рацыянальна, ці гатовы з другога боку нас слухаць? Ці хапае ў нас вагавай катэгорыі?

Александр Павловский:   
Уже мне кажется, что все готовы. Потому что тот период, когда создавался ЕврАзЭС, он прошёл, мы прошли те этапы, когда создавали то, что хотели. Сегодня нужно новое движение вперёд, новые программы, новые пути, куда мы должны идти. Это касается и ОДКБ.

# Евразийский союз # Александр Павловский # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»
16 января 2020 13:17

Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»

Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
16 января 2020 11:08

Сергей Румас и Посол России по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»
16 января 2020 09:53

Александр Лукашенко: «Наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией»