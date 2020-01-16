Павловский о председательстве Беларуси в ЕАЭС: «Будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем»

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:

Очень важно, что в эти годы, в ближайшие 4 года Беларусь будет возглавлять и ЕврАзЭС, и ОДКБ. Любое общество должно через определённое время обновиться, найти новые подходы, новые решения и выйти на новые рубежи. Мне кажется, что у Беларуси есть такие интересные подходы, когда в ЕврАзЭС будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем.

Павловский о перевооружении российских Вооружённых сил и ОДКБ: «Наверное, и другие страны должны получать такое же оружие»