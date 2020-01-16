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Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»

16 января 2020 13:17
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В России очень болезненно воспринимают, как они говорят, сближение Беларуси с Евросоюзом. Причём, чуть ли не в категориях такого масонского заговора начинаются в отдельных передачах разговоры. Какая-то непонятная для нас истерика, непонятная реакция. Возможно ли перебороть эти российские комплексы? Каким образом?

Павловский о Беларуси: «Больше, наверное, находимся в Европе, чем Россия. Поэтому вынуждены и политически, и экономически иметь отношения с Евросоюзом»

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
В России есть разные направления, разные партии, разные движения, которые рассматривают всё, что происходит внутри России. А там процессы идут очень сложные. У нас некоторые просто не знают об этом.

На самом деле, в Российской Федерации идут очень сложные процессы: и строительство государственности, и строительство общества, и уровень понятия идеологии. Очень сложные процессы, и в этих процессах по-разному люди воспринимают, кто находится рядом с Россией. Есть люди, которые правильно понимают, что для России важно иметь верных союзников, на которых можно будет опереться, помня Великую Отечественную войну. Важных союзников, которые в эпоху глобализации, а она – эпоха, и это тренд всемирного развития.

Игорь Марзалюк:
По сути, на сегодня, без пафоса, мы единственный искренний, верный союзник, который не подвёл нигде и никогда. Почему тогда вот так?

Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»-1

Александр Павловский:
Понимаете, срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия. Но история не возвращается в одно и то же русло. Этого просто быть не может.

Игорь Марзалюк:
То есть это постимперский синдром? Как пальчик отрезанный: он дёргает – кажется, что он есть, а его уже нет, да?

Александр Павловский:
Такого просто быть не может. Но скажу, что для многих – и для России очень важно, и для нас, – именно вот такое состояние понимания друг друга. Что мы не посторонние люди, что нас многое сближает исторически, культурно, экономически и политически. Особенно в этом довольно сложном мире, который пытаются расшатать. Это первая позиция. Вторая позиция – мне кажется, что мы идём правильным путем. Ищем подходы, находим позиции, где мы близко находимся, решаем спорные позиции без пафоса, без излишних эмоций. И у меня большая уверенность, что мы их решим, несмотря на те проблемы, которые есть.

# Беларусь-Россия # Александр Павловский # Игорь Марзалюк

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