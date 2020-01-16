Павловский: «Срабатывает чувство у некоторых – вот, был же великий Советский Союз, должна быть великая Россия»

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В России очень болезненно воспринимают, как они говорят, сближение Беларуси с Евросоюзом. Причём, чуть ли не в категориях такого масонского заговора начинаются в отдельных передачах разговоры. Какая-то непонятная для нас истерика, непонятная реакция. Возможно ли перебороть эти российские комплексы? Каким образом?

Павловский о Беларуси: «Больше, наверное, находимся в Европе, чем Россия. Поэтому вынуждены и политически, и экономически иметь отношения с Евросоюзом»

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:

В России есть разные направления, разные партии, разные движения, которые рассматривают всё, что происходит внутри России. А там процессы идут очень сложные. У нас некоторые просто не знают об этом.

На самом деле, в Российской Федерации идут очень сложные процессы: и строительство государственности, и строительство общества, и уровень понятия идеологии. Очень сложные процессы, и в этих процессах по-разному люди воспринимают, кто находится рядом с Россией. Есть люди, которые правильно понимают, что для России важно иметь верных союзников, на которых можно будет опереться, помня Великую Отечественную войну. Важных союзников, которые в эпоху глобализации, а она – эпоха, и это тренд всемирного развития.

Игорь Марзалюк:

По сути, на сегодня, без пафоса, мы единственный искренний, верный союзник, который не подвёл нигде и никогда. Почему тогда вот так?