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Павловский о перевооружении российских Вооружённых сил и ОДКБ: «Наверное, и другие страны должны получать такое же оружие»

16 января 2020 13:38
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Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

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Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
Маленький такой вопрос: мы говорим, что да, мы готовы помочь друг другу в любом сложном положении и ситуации. Но есть один момент. Например, идёт очень сильное перевооружение российских Вооружённых сил. Очень сильное – новая техника, новые подходы. Наверное, и другие страны, которые входят в ОДКБ, должны получать такое же оружие, с таким же понятием, чтобы мы, как говорят военные люди, разговаривали на одном языке. И это очень важно.

Павловский о перевооружении российских Вооружённых сил и ОДКБ: «Наверное, и другие страны должны получать такое же оружие»-1

# ОДКБ # Александр Павловский

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