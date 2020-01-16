Павловский о перевооружении российских Вооружённых сил и ОДКБ: «Наверное, и другие страны должны получать такое же оружие»

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Павловский о председательстве Беларуси в ЕАЭС: «Будут предложены такие экономические программы, которые будут выгодны всем»

Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:

Маленький такой вопрос: мы говорим, что да, мы готовы помочь друг другу в любом сложном положении и ситуации. Но есть один момент. Например, идёт очень сильное перевооружение российских Вооружённых сил. Очень сильное – новая техника, новые подходы. Наверное, и другие страны, которые входят в ОДКБ, должны получать такое же оружие, с таким же понятием, чтобы мы, как говорят военные люди, разговаривали на одном языке. И это очень важно.