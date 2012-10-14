Патриарх Кирилл отметил в Минске Покров Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Беларусь по приглашению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Это уже второй визит Патриарха Кирилла в нашу страну. У столичного храма Всех святых Предстоятель Русской Православной церкви освятил памятник своему предшественнику - Святейшему Патриарху Алексию II.

Визит Патриарха Кирилла приурочен к 400-летию явления Крупецкой иконы Божией Матери. Сотни верующих с самого раннего утра собрались у храма всех святых, чтобы увидеть торжественную церемонию открытия памятника. Патриарх Кирилл отметил, что с радостным чувством вступил на благодатную белорусскую землю в день покрова Пресвятой Богородицы. После открытия монумента, Предстоятель Русской православной церкви направился в крипту храма, чтобы зажечь свечу и помолиться за безвинно убиенных. Затем Святейший вышел к людям, чтобы благословить верующих. А у Дома милосердия Патриарх Кирилл освятил место строительства экспериментальной школы.

Православие является фундаментальным камнем духовности белорусского народа. 14 октября об этом заявил президент Беларуси, вручая Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Орден Дружбы народов. Награждение прошло в торжественной обстановке. Александр Лукашенко высоко оценил стремление Патриарха Кирилла сохранить единство Русской православной церкви и славянского братства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

В нашей стране отношения светской и духовной власти строятся по принципу симфонии, то есть гармоничного союза и совместной работы на благо отечества. Беларусь успешно развивает сотрудничество с нашей православной церковью. Еще одним свидетельством доброго отношения стало открытие в Минске памятника Патриарху Алексию II - мудрому пастырю, бывшему, по Евангельскому слову, солью земли и светом мира, которого мы также чтим, как и вы. И ваш визит - свидетельство этого.

Ваше Святейшество, спасибо, что разделили с белорусами радость этого торжества. Вы верный и надежный друг нашей страны. Не раз доказывали это, поддерживая нас в самых непростых ситуациях.

Ваше Святейшество, вы можете быть уверены в том, что позиции православия в Беларуси незыблемы. И это не потому, что я как глава государства и наш священнослужитель, и наш синод, и наш Митрополит сторонники этого, а потому что белорусы такие. Мы никогда не были предателями. Мы всегда были надежной опорой тем, с кем дружили. А православие для нас - фундаментальный камень, заложенный в основу нашей духовности и нашего народа.

Хочу я вас от души поздравить с величайшим нашим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Это большой праздник. Для нас счастье, что вы приехали к нам в Беларусь.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Александр Григорьевич, за эту высокую честь, которой вы меня удостоили сегодня. Орден Дружбы народов действительно в каком-то смысле органичен к той миссии, которую осуществляет Русская православная церковь. Действительно, Русская православная церковь на протяжении всей более чем тысячелетней истории своего бытия служила единству своего народа, единству народов. Она создавала духовное и культурное пространство, которое мы сегодня называем пространством исторической Руси или святой Руси. В 20 и 21 веке мы как бы живем в разных государствах. Народы пошли по пути суверенной организации своей государственной жизни и церковь с уважением относится к этому национальному выбору. Но это уважение нас сопровождает усилиями, направленными на сохранение духовного, культурного пространства той самой исторической святой Руси, о которой я только что сказал. И одно не противоречит другому. Напротив, забота о своем собственном государстве, развитие суверенитета, развитие экономики, социальных отношений, совершенствование политических отношений должно сопровождаться одновременно духовным, нравственным и культурным совершенствованием личности и общества. Вот на эту составляющую направленно внимание Русской православной церкви.

Каждый раз, когда приезжаю в Беларусь, вижу что-то новое, что меня очень радует. Сегодня еще день такой радостный, светлый, почти весенний - много солнца, много неба. И на фоне этого пейзажа совершенно особенно выглядит Минск и его окрестности. Много пространства, много воздуха, чистая природа и замечательные люди. Вот это и есть богатство, которое во многом определяет качество человеческой жизни.

О развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве речь шла и во время двусторонней встречи главы государства и Патриарха Кирилла. Патриарх Кирилл выразил надежду, что диалог между Беларусью и Россией и впредь будет столь дружественным.

Александр Лукашенко:

Я всегда с трепетом и уважением относился и к нашей православной церкви, и к ее священнослужителям. Так оказалось исторически, что вы оказались на самом верху этого бурного потока жизни. Удары по церкви будут и слева, и справа - и они идут. Я очень рад, что вы достойно воспринимаете это и, должен отметить, что нам нужно учиться у вас, как реагировать и отвечать на подобные вещи.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Мы сегодня озабочены вопросами интеграции на постсоветском пространстве. И за последние годы, в том числе при вашем активном участии, есть, несомненно, успехи. И дай Бог, чтобы от них выиграли все: и экономически, и политически, и культурно, и духовно. А церковь будет поддерживать, вдохновлять людей. Церковь будет постоянно подчеркивать важность совместной жизни братских народов.

Недавно в Москве вышел первый том «Собрания трудов» патриарха Кирилла с 2009-ого по 2011-ый годы. Несомненно, на страницах следующего издания будет отражен и нынешний визит в Беларусь.