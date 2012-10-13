Заедет ли Уго Чавес в Беларусь по дороге в Москву? Интервью посла Венесуэлы в Беларуси Америко Диас Нуньеса

На вопросы ведущего программы «Картина мира» на РТР-Беларусь Юрия Козиятко ответил Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь Америко Диас Нуньес. О выборах в Венесуэле, о том, что общего между нашими странами, и о том, почему венесуэлки побеждают на международных конкурсах красоты чаще.. (немножко чаще!), чем белоруски.

Юрий Козиятко:

Господин посол, добрый день!

Америко Диес Нуньес:

Добрый день!

Юрий Козиятко:

Ну, наверное, самым добрым днем на этой неделе для Вас была ночь! С воскресенья на понедельник, когда стали известны первые результаты выборов президента Венесуэлы? (улыбается)

Америко Диес Нуньес:

У меня было преимущество перед президентом Александром Лукашенко. Во-первых, я знал расклад сил, данные социологических опросов, в том числе и от оппозиционных сил, и поэтому я знал, какой будет результат. Поэтому я спал в эту ночь, но встал очень рано, на рассвете, чтобы узнать первые официальные данные национальной избирательной комиссии.

Юрий Козиятко:

Вы вспомнили Президента Лукашенко, наверное потому, что он тоже сказал, что он не спал всю ночь и следил за выборами в Венесуэле!?

Как вы думаете, почему белорусский Президент так внимательно следил за выборами в Венесуэле? Почему он так болел за Уго Чавеса, в чем интерес?

Америко Диес Нуньес:

Ответ на этот вопрос очевиден. Президент Александр Лукашенко не только друг Уго Чавеса, но и Венесуэлы, всего венесуэльского народа. И в этот момент решалась судьба не только одной страны, но целого ряда стран Латинской Америки.

Юрий Козиятко:

Наверное, еще и потому, что в Беларуси недавно были, правда, парламентские выборы. И вообще тема выборов в Беларуси так воспринимается очень остро. Ну я имею ввиду, может быть, даже западные комментарии! В Беларусь приезжает очень много западных наблюдателей. А к вам на выборы приезжало много иностранных наблюдателей? Какую роль они сыграли?

Америко Диес Нуньес:

Если вести речь о международных наблюдателях и журналистах, которые освещали эту кампанию, получится цифра более 10 тысяч человек. Мое впечатление, это были не просто национальные выборы, внутри отдельно взятой страны, а какие-то общемировые! (улыбается)

На кону стояли отношения Венесуэлы не только со странами Латинской Америки, но и со своими партнерами в Европе, Азии. Это очень важный вопрос!

Юрий Козиятко:

Нам бы хотелось знать, что Беларусь - самый главный партнер для Венесуэлы! (улыбается), хотя мы понимаем, что у вас много стран-партнеров.

Вот Вы подарили замечательный значок (показывает на лацкане своего пиджака), где пересекаются белорусские и венесуэльские флаги! А какие интересы пересекаются у Беларуси и у Венесуэлы? Это только экономические интересы или они более обширны?

Америко Диес Нуньес:

Я думаю, что отношения между нашими странами не ограничиваются, не сводят только к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. Существует что-то большее и оно видно на уровне отношений лидеров двух государств и отношений между народами.

Например, Беларусь и Венесуэла – это не мировые гиганты, второй момент – у нас есть общие враги. Третий объединяющий фактор, это то, что народы обеих стран боролись за свою независимость. Кроме того, наши народы объединяют некоторые черты характера, некий единый дух – это жизнерадостность, а также откровенность, чистосердечность с самими собой и с другими.

Кроме того, я думаю, что наши Президенты очень близки по духу: в их манере поведения, манере высказываться, вести себя, в их позиции на международной арене.

Юрий Козиятко:

Кстати говоря, ваш Президент, судя по высказыванию посла Венесуэлы в России, должен в ближайшее время приехать в Москву. А в Беларусь Уго Чавес заедет в этот раз? Как обычно? (улыбается)? Или нет? Есть у вас такая информация?

Америко Диес Нуньес:

Ну, уже стало традиционным, что если планируется одна поездка в определенный регион, то захватываются и соседние страны. Ну и период, который был обозначен, это ближайшие три месяца.

Юрий Козиятко:

А что нужно сделать, чтобы не только Президент и не только политики, не только бизнесмены приезжали из Беларуси в Венесуэлу и к нам в Минск? Чтобы больше туристов к вам на остров Маргариту, а к нам – в Беловежскую пущу приезжало?

Америко Диес Нуньес:

Я могу сказать, что нами были предприняты уже некоторые шаги в этом вопросе, чтобы, прежде всего, сократить расстояние между нашими странами. Потому что оно достаточно большое. Велись переговоры между национальными авиакомпаниями «Белавиа» и «Конвиаса» о том, чтобы установить прямой маршрут между Венесуэлой и Беларусью.

В Венесуэле могут заинтересовать не только пляжи острова Маргарита, но и горы, причем горы, находящиеся как в тропическом климате, так и горы, вершины которых покрыты снегом. У нас есть реки, на которых можно заниматься рыбалкой и экстремальными видами спорта. А также тропический лес, который сам по себе очень интересен и равнины, но они совершенно отличаются от равнин Беларуси.

Кроме того, в Венесуэле есть уникальный национальный парк, на территории – Великая Саванна, кстати, о нем не очень много известно. Он уникален тем, что там сохранилась уникальная экосистема, этот регион находится на высоте 1000 метров над уровнем моря, его флора и фауна уникальна и этот регион на юге Венесуэлы является местом, где очень активно развивается экотуризм.

Юрий Козиятко:

Поскольку, как Вы сказали, Венесуэла и Беларусь находятся далеко, и пока у нас нет прямых рейсов, которые соединяют наши столицы... Кроме альбома, как еще, в каких проявлениях можно почувствовать Венесуэлу в Беларуси? Например, я не встречал ресторана венесуэльской кухни в Минске.. И в Венесуэле! Есть ли там, допустим, какой-то белорусский ресторан? У нас - драники, у вас - «текенос», по-моему, называется, из банана делают такие же блинчики, похожие... (улыбается) Когда мы сможем в Минске ощутить вкус национальной кухни?

Америко Диес Нуньес:

Нет, на самом деле, это кукурузная лепешка арепа с начинкой - национальное блюдо. Эта лепешка и начинка к ней готовятся очень быстро и ее нужно есть горячей.

Юрий Козиятко:

Так когда мы эту лепешку в Минске попробуем? Arepas!

Америко Диес Нуньес:

Мы тоже предпринимаем кое-какие шаги и в этом направлении. Ежегодно мы организовываем дегустации и ярмарки, на которых можно попробовать блюда латиноамериканской, в том числе и венесуэльской, кухни. Нам бы хотелось в одном из ресторанов Минска презентовать блюда венесуэльской кухни, возможно, не целое меню, а несколько блюд, которые, в принципе, могли бы понравиться белорусам. Единственная проблема, что для большинства из них необходима кукурузная мука. Нам нужен партнер в реализации этого проекта (смеется).

Беларусь в Венесуэле представлена на уровне торгового дома. Я думаю, что торговый дом мог бы стать отличной площадкой для ресторана белорусской кухни в Каракасе и думаю, что белорусская кухня пользовалась бы популярностью у венесуэльцев. Потому что, живя здесь, я много чего попробовал и мне нравится белорусская кухня.

Юрий Козиятко:

А какое блюдо белорусской кухни Вам нравится больше всего?

Америко Диес Нуньес:

Я могу сказать, что у нас в резиденции работает повар, это белорусская гражданка, она очень вкусно готовит, изобретает разные блюда. Мне очень нравятся супы, драники, некоторые другие блюда. Но я могу сказать, что я кушаю как дома, так и в ресторанах, причем в самых разных.

Если говорить о развитии и расширении двусторонних отношений между нашими странами, я думаю, что нам стоит обратить внимание не только на туризм, но и на расширение, укрепление сотрудничества в сфере образования, в научно-технической сфере и на таком народном, популярном уровне. Заниматься не только политикой и экономикой, но предпринимать какие-то шаги, чтобы сближались наши народы.

Юрий Козиятко:

Но основу товарооборота все-таки составляет большая экономика! За счет чего этот товарооборот в перспективе можно увеличивать? Мы знаем, нам известны проекты белорусско-венесуэльские, может быть есть какие-то новые задумки, о которых еще никто не слышал и об этом сейчас скажут?

Америко Диес Нуньес:

Конечно, локомотивом наших двусторонних отношений является экономика. Но в поезде, как Вы знаете, есть много вагонов, поэтому, конечно, должны быть какие-то новые проекты, новые предложения и я думаю, что если состоится визит Президента, то они появятся.

Юрий Козиятко:

Кстати говоря, Вы сказали, что торговый дом Беларуси работает в Венесуэле, есть у Вас информация, какая белорусская продукция наиболее востребована, что чаще всего покупают у вас в Венесуэле?

Америко Диес Нуньес:

Очень хорошо продается промышленная продукция Республики Беларусь, оборудование, машины, но нужно конечно откровенно признать, что два сборочных предприятия, которые уже сегодня работают по сборке тракторов и большегрузной техники, также кирпичный завод и сданное в эксплуатацию жилье - были сильными сторонами в избирательной кампании Президента Уго Чавеса. Они как бы выступали в роли его знамени.

Юрий Козиятко:

Вы хотите сказать, что Беларусь внесла свой вклад в победу Уго Чавеса?!

Америко Диес Нуньес:

(по-русски) Конечно!

(смеется) Конечно, Беларусь очень помогла нам в этом вопросе. Например, сдача в эксплуатацию жилья для малоимущих людей, у которых вообще не было абсолютно никакого жилья, которые его потеряли в результате ливневых дождей, в результате природных катаклизмов и жилье предоставляется бесплатно. За это, кстати, критикуют правительство. Ну а что можно взять с людей, у которых нет ни жилья, ни средств на его приобретение, поэтому бесплатно жилье было передано и в Маракай, и в других населенных пунктах. Это стало огромным поводом для радости всей страны.

Юрий Козиятко:

Вас так оживил этот вопрос, Вы даже по-русски ответили «конечно!». А какие еще русские слова Вы знаете? Вы 6 лет уже здесь живете. Чуть-чуть, хотя бы, по-русски можете говорить или нет? (улыбается)

Америко Диес Нуньес:

(смеется)

Юрий Козиятко:

Или, может быть, по-белорусски? У нас два языка.

Америко Диес Нуньес:

(смеется) Я ставил себе целью учить русский, но в общем-то, это так и остается на данном этапе целью. Потому что в силу своей занятости и довольно интенсивной работы, я не смог посвящать этому достаточно времени и, кроме того, нужно признать, что самое лучшее время, чтобы изучать что-то новое, в том числе язык, - это молодость!

Я вот к себе, в данном случае, применяю поговорку о собаке, которая все понимает, но сказать, выразить не может. (смеется)

Юрий Козиятко:

А, может быть, какие-то новые привычки у Вас появились за 6 лет жизни в Беларуси? Вы показывали замечательные фотографии Венесуэлы, где водопады, горы! В Беларуси нет таких пейзажей, но в Беларуси есть зима, а у вас зимы нет. Не пробовали на лыжах, на коньках покататься?

Америко Диес Нуньес:

Я могу сказать, что я посетил вообще все области Беларуси. Десятки больших и малых городов, у меня появилось много новых друзей, мне очень нравится природа Беларуси, пейзажи, которые отличаются от наших. Я даже участвовал в пленэре на берегу реки в походных условиях. Но вот кататься на лыжах пока не научился. Жду, когда построят более низкие, такие более круглые горы, чтобы кататься. (смеется)

Юрий Козиятко:

Когда Вы будете уезжать из Беларуси, когда ваша миссия закончится, все-таки, вот какой эпизод Вашей работы или эпизод жизни Вам больше всего запомнится в Беларуси?

Америко Диес Нуньес:

В первую очередь я буду вспоминать отношение белорусов, их поведение по отношению к иностранцам, это не отношение отрицания, это, в первую очередь, открытость, отзывчивость и дружелюбность.

Но, второй момент, это, конечно, белорусские женщины. Да, в Венесуэле у нас много красивых женщин, но красота белорусок она немножко другая и она тоже очень привлекает. (улыбается)

Юрий Козиятко:

Но на международных конкурсах красоты побеждают, как правило, венесуэлки!

Америко Диес Нуньес:

Но, конечно, в этом регионе очень много светлоглазых женщин с голубыми глазами, в нашем, конечно, этого нету. В основном кареглазые женщины, может быть, зеленоглазые. Но это еще как бы вопросы и моды определенной.

Юрий Козиятко:

Спасибо, будем надеяться, что не только наши девушки будут побеждать на конкурсах красоты, но и Беларусь, и Венесуэла будут побеждать во всех начинаниях, во всех совместных проектах!

Америко Диес Нуньес:

Дзякуй! (улыбается)

Юрий Козиятко:

Спасибо! (улыбается)