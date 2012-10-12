Игорь Шувалов и Сергей Румас возглавили Группу высокого уровня Союзного государства

Новости Беларуси. Группа высокого уровня Союзного государства подготовила вопросы для обсуждения на заседании высшего Госсовета, который состоится 19 декабря 2012 года. Об этом заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

Сегодня в Минске состоялись заседания совета ЕЭК и заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Игорь Шувалов и Сергей Румас возглавили эту Группу по поручению премьер-министров России и Беларуси. Им поручены обсуждать наиболее сложные вопросы двусторонних отношений, развитие сотрудничества Союзного государства. Также группа будет определять задачи на перспективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.