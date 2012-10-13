Белорусский депутат рассказал, сколько зарабатывает в Парламенте

Чем запомнилась парламентская жизнь уходящим из овального зала депутатам? И чего ожидают их сменщики? Как вообще происходит смена «парламентского караула»?

Середина осени — как раз самый разгар массовой иммунизации. Так совпало, что на тему прививок говорили и в Овальном зале на «прощальной» сессии. Мол, каждый депутат получает «парламентскую прививку». И речь не о какой-то особенной «спецвакцине». Так образно высказался спикер Совета Республики Анатолий Рубинов об особой ответственности народных избранников, которые проходят в Национальное собрание. Впрочем, бонусов депутаты тоже не лишены.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Прививок я не боюсь и как врач я сам делаю прививки. Что касается парламентской прививки, конечно, не боюсь — с удовольствием придем и будем работать на благо нашего государства.

Главврачу столичной поликлиники Дмитрию Шевцову предстоит вот-вот переступить порог Овального зала. Он избран в парламент впервые. Но «депутатский иммунитет» у него уже есть.

Главврач Шевцов занял одно из 110 депутатских кресел в Палате представителей пятого созыва. Там в основном «мужская кампания». Лишь четверть — женщины. Врачей и учителей много — почти столько же пришло из реального сектора — промышленности и строительства. Больше - разве что сотрудников госорганов.

Александр Ивановский, доктор технических наук, профессор:

Это профессионалы, это те люди, которые принимают закон, они в состоянии восстановить ситуацию на местах, как это повлияет на людей и какие будут отдаленные последствия.

Двухпалатный парламент - не белорусское изобретение. В подобном виде он сформировался в Великобритании еще в 13 веке. Верхняя палата отстаивает территориальные интересы региона. В белорусском Совете Республики для этого собраны 64 сенатора. Нижняя палата идет от народа. По одному представителю от каждого округа. 110 округов для нашей страны — оптимальный вариант.

Алексей Беляев, политолог:

У нас сохраняется возможность для каждого депутата сохранять прямую связь с избирателем и депутат является представителем достаточно обширной территории, чтобы понимать проблемы в целом , не вникать в какие-то частности, что у кого-то нет горячей воды, а решать проблемы избирательного округа.

Инесса Клещук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Были такие случаи, когда во время приема граждан, я его вела вместе с помощницей, она старше меня, и люди начинали к ней обращаться, и мы тогда говорили, вот наш депутат, а они говорят «о, такой молодой!».

Сказали — и не ошиблись. 4 года назад Инесса начинала как самый молодой депутат четвертого созыва. Она и еще 20 парламентариев избраны вновь. Было не просто доказывать, что ты не «блондинка».

За чашкой кофе в парламентском буфете — разговор о «депутатстве». Здесь часто говорят о работе. Как-никак, уходящий парламент «перелопатил» больше четырех сотен законов. Вне Овального зала девушка депутатский статус не афиширует. «Корочки» показывает в исключительных случаях.

Инесса Клещук, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

ГАИ останавливала, были такие случаи, но в первую очередь я начинала с того, как гражданин, а потом, если что, «понимаете, спешу к избирателям» — удостоверение показывала.

Не превышать ни скорости, ни полномочий старается Александр Зозуля. Он в парламенте продолжит отстаивать интересы кобринцев. В округе катается на своем автомобиле. Раз пять в месяц пользуется служебным. По машине есть в каждой парламентской комиссии — получается одна человек на 8. Успевают.

Александр Зозуля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да не нужна мигалка депутату, если нужно к спеху, то можно подморгнуть где-то и приостановиться спросить и пропустят.

В дороге тянет на откровенность. Рассуждаем о депутатских благах. Как таковой неприкосновенности у парламентариев нет, нет и льгот, рабочий день не нормирован, зарплата выше среднего.

Александр Зозуля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

До ухода в отпуск у меня зарплата была до 10 миллионов. Я считаю, что я свою зарплату зарабатываю и отрабатываю.

Чтобы зарплатой был доволен каждый в стране — нужно начинать «снизу», считает Зозуля. Говорит, «заболел» реформой органов местного самоуправления.

Александр Зозуля, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы должны двигаться к тому, чтобы регионы понимали, что они должны жить на самоокупаемости. Благоустройство должно масштабно делаться не за счет мероприятий, который проводятся в области, район должен зарабатывать сам. Отсюда нужно работать и с бизнесом.

Подъехать без препятствий можно к этому дому. В народе его кто знает так и называет - «депутатским». Служебное жилье — бонус для депутатов из регионов. В этом доме, говорят, таких квартир 50. Елена Шамаль с семьей здесь обосновалась 4 года назад. Переизбрана — останется еще на 4.

Горячие споры — это в парламенте. Дома — делятся рецептами за теплым чаем, ходят друг к другу за солью, кто-то сантехнику починит, кто-то с проводкой поможет. Но в Овальном зале приходится отстаивать свою тему.

Елена Шамаль, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хотелось бы еще поработать над законопроектом о здравоохранении, в плане поддержки работников медицины.

Сразу после закрытия прощальной сессии не домой, а в служебный кабинет. У каждого депутата он личный. Галина Полянская раскладывает всё по коробкам. За 8 лет в «палате» накопилось. Три дня пришлось сортировать только компьютерные документы. Расставаться грустно, но не стыдно. Остается Жилищный кодекс.

Автор жилищного кодекса вернется к преподаванию архитектуры. А вот, например, ее коллега Сергей Семашко из Промышленной Комиссии возьмется за энергоэффективность.

Сергей Семашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Жизнь не завершается, я сегодня уже заместитель председателя государственного комитета по стандартизации — директор департамента по энергоэффективности.

Теперь моя задача реализовывать те положения закона о возобновляемых источниках, который я сам написал и который был принят.

Уже на следующей неделе в Овальном зале стартует новый политический сезон. К работе приступят избранные депутаты. И им придется приложить максимум усилий, чтобы нижняя палата была на высоте, сообщили в программе «Картина мира» на РТР-Беларусь.