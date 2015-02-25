ПАСЕ намерена возобновить сотрудничество с белорусским парламентом

Новости Беларуси. Беларусь всегда выступает за тесные и разноплановые отношения с Советом Европы. В Минске с визитом находится докладчик по Беларуси Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони. Европейский парламентарий провёл ряд встреч в Палате представителей, Центризбиркоме, налаживание двустороннего диалога Андреа Ригони обсуждал и с министрами. Необходимо развивать не только политическое и парламентское, но и торгово-экономическое взаимодействие.

Первые кадры визита. На часах чуть больше девяти, но даже разница в часовых поясах на настроение европейского парламентария никак не повлияла. Докладчиком по Беларуси комиссии ПАСЕ Андреа Ригони работает практически год, причём на должность выбран во второй раз. С пятилетним перерывом. Уже с первых минут встречи стало понятно: Совет Европы настроен на диалог. То, что взаимодействие нужно налаживать, замечает и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сотрудничаем в политической, парламентской, торгово-экономических сферах. К тому же сегодня Беларусь — участник Европейской культурной конвенции. Тем не менее «шаги к сближению» нужно продолжать.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы знаем Ваш взвешенный и позитивный подход к Республике Беларусь и те усилия, которые Вы прилагаете для нормализации отношений. Наверное, уже настало время отойти нам от старых схем, стереотипов и по-новому взглянуть на наши отношения.

Совет Европы — одна из старейших мировых организаций. Сегодня она включает 47 государств. Беларуси в их составе пока нет. Мнение официального Минска о том, что наша страна должна быть полноправно представлена в европейских структурах, докладчики ПАСЕ поддерживали не всегда. Неоднозначно об этом говорил и сам Ригони. Нынешний визит словно новая точка отсчёта.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Я искренне надеюсь на сотрудничество. Парламентская Ассамблея Совета Европы — одна из древнейших мировых организаций. Она включает 47 стран. И, честно говоря, для меня необъяснимо, почему в их числе нет Беларуси. Ведь если взять географическую карту, видно, что ваша страна — центр большой Европы. Я считаю, что наш нынешний визит в Минск должен стать по-настоящему комплексным.

Неслучайна и встреча Андреа Ригони с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. В центре внимания представителя ПАСЕ вопросы проведения избирательной кампании. Тем более в преддверии важного политического события.

А это уже встреча в БГУ со студентами. Говорят о диалоге Беларуси и Совета Европы, причём не только политическом. Намерена ли ПАСЕ возобновить тесное сотрудничество с нашим парламентом? Можно ли назвать молодёжь — будущим Европы? К международному гостю — не один десяток вопросов.

Диалог продолжился в Министерстве информации. Что ещё раз подтверждает: нынешний визит в Минск должен стать и, как видно, станет комплексным. А ведь связи Беларуси со старейшей правозащитной организацией континента были «заморожены» некоторое время. А точнее с 97-ого года. Тогда Минск лишили статуса спецприглашенного в ПАСЕ, полученного ещё в 92-ом. На июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2009 года именно Ригони выступил с инициативой о возвращении парламенту Беларуси этого статуса.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы:

Это процесс, который находится на стадии становления. Мы затем, в общем-то, и приехали — проверить, существуют ли условия для того, чтобы восстановить диалог и сотрудничество между Парламентской ассамблеей Совета Европы и Беларусью. Я считаю, что такие условия существуют.

Каков будет следующий этап двустороннего сотрудничества, покажет время. Ожидается, что предварительные отчеты о результатах посещения Беларуси Андреа Ригони представит 18 марта на заседании политкомитета ПАСЕ в Париже.