Новости Украины. ОБСЕ продлит работу мониторинговой миссии на юго-востоке Украины. Об этом заявили главы МИД «нормандской четверки» во время переговоров в Париже.

По словам министров, объективный контроль экспертов ОБСЕ за выполнением минских договоренностей сейчас крайне необходим, поэтому Германия, Франция, Россия и Украина готовы оказать все возможное в содействии работе международных наблюдателей.

В частности, выделить дополнительный персонал, оборудование и финансирование. Также для мониторинга за перемирием ОБСЕ, официальный Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики создадут совместную контрольную комиссию. Подобные решения главы внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» приняли, будучи уверенными, что мир на юго-востоке Украины возможен лишь при строгом выполнении минских договоренностей.

Так, 24 февраля начался отвод военной техники из зоны конфликта. К этому процессу поочередно приступили в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Отвод тяжелых вооружений от линии разграничения начали и украинские силовики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.