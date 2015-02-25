Андреа Ригони, представитель ПАСЕ: Мы вновь налаживаем двусторонний диалог с Беларусью

Новости Беларуси. Беларусь всегда выступает за тесные, конструктивные и разноплановые отношения с Советом Европы. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на встрече с докладчиком по Беларуси Комиссии ПАСЕ Андреа Ригони.

В последнее время наша страна вносит большой вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Европе. По мнению Владимира Андрейченко, далее необходимо налаживать не только политическое и парламентское, но и торгово-экономическое взаимодействие.

Также наша страна является участником Европейской культурной конвенции, участвует в программах по обмену передовым опытом в сфере образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы знаем Ваш взвешенный и позитивный подход к Республике Беларусь и те усилия, которые Вы прилагаете для нормализации отношений между Беларусью, парламентом Беларуси и Советом Европы, Парламентской ассамблеей Совета Европы. Наверное, уже настало время отойти нам от старых схем, стереотипов и по-новому взглянуть на наши отношения.

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам и демократии:

Это первый за последние пять лет визит какого-либо докладчика Совета Европы. И для моей организации это важное событие. Оно означает, что мы вновь налаживаем двусторонний диалог. Я искренне надеюсь на сотрудничество. Парламентская Ассамблея Совета Европы - одна из древнейших мировых организаций. Она включает 47 стран. И, честно говоря, для меня необъяснимо, почему в их числе нет Беларуси. Ведь если взять географическую карту, видно, что ваша страна - центр большой Европы. Я считаю, что наш нынешний визит в Минск должен стать по-настоящему комплексным.

О возобновлении тесного сотрудничества ПАСЕ с парламентом Беларуси говорил Андреа Ригони, общаясь с преподавателями и студентами международного факультета Белгосуниверситета.

В своём выступлении парламентарий сравнил демократию с поэзией, тем самым подчеркнул, что к этой форме политической организации общества необходимо подходить творчески.

Так же гость из Италии отметил, что подобные встречи — уникальная возможность услышать мнение молодёжи, узнать о том, чем живёт поколение будущего.

И сегодня же Андреа Ригони встретился с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Ведь в нынешнем году пройдёт важная политическая кампания — выборы Президента. Как заявила Лидия Ермошина, предположительная дата — 15 ноября, окончательную определяет парламент.