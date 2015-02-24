Григорий Рапота: Число союзных программ, возможно, расширят, ведь для этого есть все возможности

Новости Беларуси. Число союзных программ, возможно, расширят. Такое мнение высказал Григорий Рапота. Ведь для этого есть все возможности.

На предстоящем заседании Высшего госсовета кроме традиционных вопросов, таких как бюджет Союзного государства, планируют обсудить и другие актуальные темы.

Одна из них – военная доктрина, принятая в России в конце 2014 года. Возможно, изменения коснутся и такого же документа в формате Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Сейчас и Россия, и Беларусь, да и вообще мир весь попал в сложную. экономическую полосу, которая требует переосмысления и доосмысления, скажем так, в том числе и торгово-экономических отношений между двумя государствами с учетом этого обстоятельства. И, наверное, это и будет дополнительным предметом рассмотрения. Мы обязательно поговорим о том, что надо сделать сейчас для того, чтобы друг другу помочь в этой непростой ситуации.