Ермошина о жалобах в ЦИК: Ощущение, что мы находимся в индийской мелодраме

Новости Беларуси. В Центризбиркоме продолжают рассматривать жалобы от незарегистрированных кандидатов в депутаты. 29 августа возможность оспорить решение окружных комиссий - у выдвиженцев из Минской области. Всего поступило более 50 заявлений, каждое из которых детально проверяется ЦИК. По итогам первых заседаний четыре человека уже завтра смогут продолжить участие в избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве случаев окружные избирательные комиссии оказались правы. Кому-то не хватило правовых знаний, а кто-то слукавил в декларации. Но основная проблема – подписи избирателей. В одном из случаев сотрудник библиотеки, она же член инициативной группы, фамилии, серии и номера паспортов проставила из карточек посетителей.

Если больше 15% подписей недействительны, депутат получает отказ в регистрации. Твердое "нет", если в декларации о доходах существенные ошибки.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ощущение, что мы находимся в индийской мелодраме - все плачут, всем друг друга жалко, но сделать ничего нельзя. Вот здесь сидят представители политических партий второй день, они могут сказать, что решения принимались однозначно. Судить по совести, а поступать по закону.

Сотрудники Центризбиркома провели материалы по каждой жалобе и тоже сделали работу над ошибками окружных комиссий. Последние в некоторых случаях подошли к проверке документов слишком тщательно. Их задача – сверить данные со службами. Так и было, только полученные ответы иногда не соответствуют действительности.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Основываясь на информации Бюро технической инвентаризации о том, что у гражданина есть незадекларированный дачный домик, кандидату отказали в регистрации. Впоследствии же отказалось, что этот дачный домик уже продан. А значит, потенциальный кандидат указал верные сведения.

Завтра будут рассмотрены жалобы от незарегистрированных в столице. Свой окончательный вердикт каждому из кандидатов вынесут избиратели 23 сентября в день выборов.