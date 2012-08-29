Алиев: Треть членов Правительства Азербайджана находятся в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Азербайджана посетил Минск с официальным визитом. Самолет Ильхама Алиева приземлился в Национальном аэропорту 28 августа около полудня. Высокого азербайджанского гостя встречал лично президент Беларуси Александр Лукашенко. В загородной резиденции в Заславле президенты уже провели двустороннюю встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти два часа президенты общались один на один.

Товарооборот за прошлый год приблизился к 1 миллиарду долларов. В этом году незначительное отставание, но стороны намерены наверстать упущенные возможности.

Ильхам Алиев, когда пришел на пост президента в 2003 году, взял решительный курс на процветание страны. Благодаря «черному золоту» Азербайджану удалось преуспеть. В 2011-ом на нефти страна заработала более 20 миллиардов долларов. Запасов углеводородов хватит еще на многие годы. Но в свое время на побережье Каспийского моря решили, что одной только нефтью экономика сыта не будет. Надо развивать другие отрасли. Скажем, сельское хозяйство. К тому же, благоприятные климатические условия. Нужна была техника. Лучшим партнерам здесь и стала Беларусь. Создали сборочные производства тракторов. Более 700 единиц выпускают теперь на Гянжинском автомобильном заводе. Собирают так же наши лифты и грузовики. Осуществлялась совместная работа в энергетической сфере. В Баку намерены запустить спутник с белорусской начинкой. В белорусской столице обучаются азербайжанские студенты.

Какими видятся отношения дальше, об этом президенты рассказали делегациям на расширенном заседании. Ставка сделана на развитие совместных предприятий и создания благоприятных условий для инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Наше взаимодействие приобрело стратегический характер. Это, в первую очередь, заслуга Ильхама Гейдаровича. Заслуга в том, что Вы держите слово. Мы договорились о проектах, контрактах, конкретных направлениях сотрудничества – и мы свято их соблюдаем и контролируем на самом высоком уровне. Мы строго выдерживаем динамику наших отношений, наших встреч на самом высоком уровне, поочередно в Минске и в Баку.

Беларусь и Азербайджан не имеют никаких разногласий в рамках политического диалога. У нас схожие взгляды на актуальные проблемы международных отношений. Благодаря этому мы конструктивно взаимодействуем во всех международных организациях. Оба государства нацелены, прежде всего, на динамичное развитие экономики и повышение благосостояние народа.

Мы сумели доказать высокую эффективность нашего взаимодействия в энергетической сфере. Беларусь готова идти дальше и предложить азербайджанским компаниям самые благоприятные условия для размещения инвестиций и открытия бизнеса. Перспективное направление – дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в энергетике. Белорусские компании готовы к совместной деятельности и оказанию сервисных услуг в области нефтедобычи.

Стороны будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве. Азербайджанские аграрии намерены перенять опыт Беларуси в строительстве молочно-товарных ферм. Уже завтра делегации посмотрят несколько примеров.

Больше 90 процентов лекарств сегодня Баку импортирует. Делегации выказали желание построить совместное производство. Наметили планы и по развитию машиностроения. В частности, наладить производство автобусов, дорожной техники в Азербайджане. В свою очередь, уже оттуда совместную продукцию отправлять на экспорт в третьи страны, к примеру, в Турцию. Новые проекты есть в энергетической и строительной сфере. Идеи будут поддержаны.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Сегодня, как минимум, треть членов Правительства Азербайджана находятся в Беларуси. Это показатель именно того интереса, который мы испытываем к вашей стране и к тем проектам, которые мы планируем у вас осуществить.

Как уже отметили, мы активно сотрудничаем в международных организациях. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Александра Лукашенко лично и вашу страну за поддержку, которую мы получили от Беларуси, когда выдвинули нашу кандидатуру на голосование в Совет Безопасности ООН. Также активно сотрудничаем в рамках СНГ. Но главным направлением сотрудничества является двусторонний формат.

Вы также отметили вопросы, связанные с инвестициями. Это направление сотрудничества находится в начальной стадии. Первые результата азербайджанских инвестиций в Беларусь уже показывают правильность этого подхода. Думаю, что не только частные компании, но и государственные компании Азербайджана должны активней участвовать в тех инвестиционных проектах, которые мы совместно определим, и которые будут служить нашим общим интересам.

29 августа азербайджанская делегация во главе с первым вице-премьером также посетила ряд предприятий белорусского агропромышленного комплекса. На комбинате «Дзержинский» гости ознакомились с производственным процессом одного из самых современных комплексов страны. Члены делегации дали высокую оценку увиденному и заинтересовались использованием белорусского опыта в аграрной сфере.

Ожидается, что в ближайшем будущем аналогичные предприятия появятся и в Азербайджане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ягуб Эюбов, первый вице-премьер Азербайджана:

Я, конечно, удивлен, потому что для меня это все новое. Очень сложно, умно, очень грамотно построена система получения хороших результатов. Все автоматизировано. Мы это все изучим, посмотрим. В таком комплексе – у нас такого нет, естественно. Поэтому, я думаю, что и нам надо этот опыт перенять.