Парламентские выборы в Беларуси: как проходит агитация и какими качествами должен обладать депутат

Новости Беларуси. Агитационный старт. В Беларуси начался очередной этап избирательной кампании. Центризбирком обнародовал списки всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты представителей. Итак, за 110 мест в парламенте будут бороться более полутысячи человек.

Центризбирком зарегистрировал 521 кандидата. 93 потенциальным претендентам на место в Парламенте отказано. 16 из них сошли с дистанции самостоятельно.

Если сравнивать с предыдущей избирательной кампанией, то отказов на 10% меньше, чем четыре года назад. А участников начального этапа выборов депутатов оказалось больше, чем в 2012 году. А сейчас наступил интереснейший этап кампании – агитация.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В этом году созданы более либеральные условия. Более того, власти по нашей рекомендации использовали минский принцип, это принцип минских властей (прекрасное изобретение), что можно везде кроме мест, запрещенных к этому. Точно так же, как проводился сбор подписей. Мест предоставлено гораздо больше. Кандидаты просто гораздо меньше желают этим пользоваться, а так, если хочешь агитировать, ради бога.

Сейчас на улицах Минска можно встретить и просто пикеты, агитирующие за саму кампанию по выборам в Палату представителей, да и в принципе важность активной политической позиции – пойти проголосовать 11 сентября. Волонтеры охотно разъясняют всем желающим, что за выборы проходят, какой сейчас этап, что можно, чего нельзя, как правильно отдать свой голос понравившемуся кандидату.

Юлия Рудоль, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:

Агитируем людей приходить на выборы 11 сентября, проявить свою гражданскую активную позицию. И все-таки эти пикеты немного помогают формировать политическую культуру нашего народа. Довольно активно, особенно по вечерам, когда люди идут с работы, подходят, спрашивают, иногда долгие беседы у нас даже по поводу политических кампаний.

Многие белорусы уже имеют точно представление о том, какими качествами должен обладать потенциальный народный избранник.

Минчане:

Должен здраво мыслить, думающий.

Последовательный, логичный и харизматичный.

Честность. Быть справедливым и честным, чтобы не воровал, чтобы не ради достижения личных амбиций быть, а чтобы за народ ратовал. Вот это самое главное.

Среди зарегистрированных около четверти – женщины. Молодежь становится активнее – почти на 1% больше, чем четыре года назад. 43 пенсионера, 35 предпринимателей, 31 безработный. Львиная доля – 332 человека зарегистрированных кандидатов – представители политических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.