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Опубликованы календарные планы парламентских выборов

07 августа 2019 07:55
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Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал календарные планы парламентских выборов. Они 7 августа опубликованы на сайте ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-1

В документе установлены сроки для основных этапов кампании по формированию Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-4

Организационные моменты касаются не только выдвижения кандидатов, но и образования участковых и окружных избирательных комиссий. В их состав могут попасть представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. За кого голосовать, белорусы узнают за месяц до основного дня выборов.

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-7

Что касается выборов в Совет Республики, то выдвижение кандидатов пройдет с 9 сентября по 8 октября. Затем в течение 4 дней состоится их регистрация. Напомним, выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября.

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-10

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-12

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-14

Опубликованы календарные планы парламентских выборов-16

# Выборы-2019 # Фотофакт

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