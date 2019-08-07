Опубликованы календарные планы парламентских выборов

Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал календарные планы парламентских выборов. Они 7 августа опубликованы на сайте ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В документе установлены сроки для основных этапов кампании по формированию Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Организационные моменты касаются не только выдвижения кандидатов, но и образования участковых и окружных избирательных комиссий. В их состав могут попасть представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. За кого голосовать, белорусы узнают за месяц до основного дня выборов.