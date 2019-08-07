Опубликованы календарные планы парламентских выборов

Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал календарные планы парламентских выборов. Они 7 августа опубликованы на сайте ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Центризбирком обнародовал календарные планы парламентских выборов. Они 7 августа опубликованы на сайте ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе установлены сроки для основных этапов кампании по формированию Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Организационные моменты касаются не только выдвижения кандидатов, но и образования участковых и окружных избирательных комиссий. В их состав могут попасть представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. За кого голосовать, белорусы узнают за месяц до основного дня выборов.
Что касается выборов в Совет Республики, то выдвижение кандидатов пройдет с 9 сентября по 8 октября. Затем в течение 4 дней состоится их регистрация. Напомним, выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября.