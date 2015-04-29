Ожидания представителей власти от Послания Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Еще до начала встречи депутаты, руководители госорганов, представители дипкорпуса охотно делились своими ожиданиями от главного политического события весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Данное очередное послание станет таким важным программным документом, который, конечно, определит главные направления развития всего нашего государства, общества. Конечно, определит основные задачи, перспективы развития для правительства, для парламента, также для гражданского общества.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

2015 год – год молодежи в нашей стране. И мы ожидаем, что в Послании Президента будет уделено внимание молодежи, работе с молодежью, в целом системе образования.