Новости Беларуси. Главное политическое событие весны. Президент Александр Лукашенко 29 апреля обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Для Беларуси — это традиционно одно из самых важнейших общественно-политических мероприятий. Глава государства анализирует ситуацию в стране и мире и озвучивает пути развития Беларуси на ближайшее время. А что изменилось за последний год, рассказала Илона Волынец, корреспондент СТВ.

Модернизация отечественных предприятий – на жестком контроле у Главы государства. То, что срыв сроков обновления производств недопустимы, год назад говорил Президент, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Да, не все проблемы решились, но и положительных примеров все больше. Гомельский химический завод в 2015 году отметит свой полувековой юбилей. После недавней модернизации производства фосфорной кислоты на предприятии создали уникальную технологическую линию. Аналогов в мире нет.

Эдуард Макушинский, и.о. заместителя директора по производству завода:

Мы экономим электроэнергию, энергоресурсы. Естественно, трудозатраты, потому что здесь появилась новая автоматизированная линия, то есть управление полностью автоматизировано.

Год назад Президент в своем выступлении традиционно затронул социальную сферу. Глава государства поручил проработать проект «Большая семья». И сегодня программа успешно работает. Так, к примеру, при рождении в семье третьего ребенка теперь государство открывает депозит на 10 тыс. долларов, которые можно получить при достижении совершеннолетия ребенка.

Еще один анонсированный Президентом документ стал привычной реальностью. Ответственность всех звеньев производственной цепочки усилил Декрет №5. С одной стороны, управленцы получили новые инструменты влияния на подчиненных, а с другой — сами рискуют лишиться теплого места.

Александр Стецко, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Декрет повлиял на ситуацию в производстве, снизил количество негативных явлений, касающихся появлению на рабочем месте в нетрезвом состоянии, прогулов и повышения ответственности за выполняемую работу.

Декрет №5 также направлен на искоренение коррупции в стране. Управленцы с запятнанной репутацией не смогут занимать высокие должности в течение пяти лет.

Андрей Мотолько, начальник отдела главного управления процессуального контроля Следственного комитета Республики Беларусь:

Количество уголовных дел в данной категории (о коррупции против интересов службы), по которым принято решение направления в суд, в частности, оно увеличилось на 30%.

С 2015 года Беларусь стала частью большого объединения – ЕАЭС. Экономический эффект от интеграции России, Беларуси и Казахстана уже заметен. Ожидается, что ВВП стран-участниц вырастет на 900 миллиардов долларов к 2030 году. Интерес есть и у других стран. В начале года к Союзу присоединилась Армения, к четверке планирует примкнуть и Кыргызстан.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Союз рассматривается как возможность и способность повысить нашу конкурентоспособность на глобальном уровне.

Белорусская столица стала центром и большой политики. Минск журналисты нередко ассоциируют со словом «мир». А минские договоренности уже признали первым шагом к урегулированию украинского конфликта.

2014 год белорусам запомнился спортивным событием планетарного масштаба. В Минске прошел чемпионат мира по хоккею. Подготовка к первенству также велась под личным патронажем главы государства. В результате к хоккейному турниру открылись три новые станции метро, более десятка гостиниц, спортивный комплекс «Чижовка-Арена». Сам же чемпионат Международная федерация хоккея признала лучшим за все время проведения таких соревнований.

Ежегодное послание, с которым Глава государства обращается к народу и парламенту, стало традиционным. Внешняя политика, экономическая ситуация, социальная политика. Президент анализирует ситуацию в стране и мире, а главное озвучивает пути развития Беларуси на ближайшее время, а это то, что волнует каждого белоруса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.