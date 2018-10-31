Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое Это одна из наиболее представительных и авторитетных переговорных площадок в мире.

В белорусскую столицу съехались руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты. В эти минуты они приступают к работе. Все подробности узнаем у нашего корреспондента.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Масштабный политический форум начинает работу в Минске. Событие, не побоюсь этого слова, беспрецедентное, поскольку встреча основной группы мюнхенской конференции по безопасности проходит у нас впервые. В 2017 году она состоялась в Вашингтоне. Принимали встречу ранее Москва, Пекин, Вена, Нью-Дели, некоторые другие столицы и вот, наконец, Минск.

Видные политики и эксперты еще в понедельник начали прибывать в Беларусь. В том числе генсек ОБСЕ, Еврокомиссар Йоханнес Хан. Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян? Накануне Александр Лукашенко встретился с еще одним гостем – президентом Армении Арменом Саркисяном. Будут также премьер-министры и министры многих стран. В общем, форум обещает быть очень представительным.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Важно то, что в составе участников – это более 100 человек – представители серьезных уровней исполнительной власти, парламентского измерения, бизнеса, эксперты. Это позволяет рассматривать всесторонне вопросы. Минск – это одна из немногих площадок, где можно объективно рассматривать вопросы без каких-то политических предубеждений – Сергей Рахманов Провести встречу в Минске предложило руководство Мюнхенской конференции. По мнению председателя и его секретариата, наша страна вносит весьма ощутимый вклад в безопасность региона.

Напомним, когда-то минская группа играла большую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта, затем наша столица стала переговорной площадкой по Украине. И продолжает выполнять эту функцию.

Сергей Кизима, политолог:

Мероприятие является знаковым для Беларуси. Это признание высокого уровня белорусского экспертного сообщества. Признание той роли, которую сыграла Беларусь в урегулировании украинского конфликта: предоставление своей территории как договорной площадки. То, что после переговоров в феврале 2015 года уровень насилия на территории Донбасса и Луганска сократился в десятки раз.

Первая тема нынешнего форума – «Минский процесс». То есть обсуждать будут урегулирование ситуации на Донбассе. Эта конференция пройдет в закрытом формате. Более того, по правилам чатем-хауса, это значит, что прозвучавшие там заявления для широкой публики должны остаться анонимными.

Еще одну дискуссионную сессию посвятят отношениям Восток – Запад. И это тоже закономерно, ведь наша страна как раз находится на стыке двух культур. Ну и, наконец, обсудят собравшиеся контроль над вооружением и экономическую ситуацию в Восточной Европе.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:

Важно, чтобы состоялся диалог, и чтобы этот диалог позволил вывести к вопросам, как же нам сдержать ситуацию о дальнейшей эскалации, а не продолжать накручивать то, что ученые называют «дилеммой безопасности» или «спиралью безопасности». Когда на один шаг, ухудшающий безопасность соседа, сосед делает свой шаг. В конечном счете, все оказываются в худшей ситуации.