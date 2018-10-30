Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:

Когда говоришь об отношениях между странами, лучше всего, когда приходишь с конкретными делами. Например, сегодня мы прилетели прямым рейсом Кишинев – Минск. Если к этому добавить еще успешный проект – сбор троллейбусов в Кишиневе, есть мнение о создании совместного предприятия. Мы говорим о замене последних 100 троллейбусов. Опять же, это не есть что-то другое, как конкретный результат.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое