Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусской столице ожидают более 70 высокопоставленных гостей: это руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты.
Так, сегодня в белорусскую столицу прилетел премьер-министр Молдовы. Кстати, первым прямым авиарейсом из Кишинева.
Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Когда говоришь об отношениях между странами, лучше всего, когда приходишь с конкретными делами. Например, сегодня мы прилетели прямым рейсом Кишинев – Минск. Если к этому добавить еще успешный проект – сбор троллейбусов в Кишиневе, есть мнение о создании совместного предприятия. Мы говорим о замене последних 100 троллейбусов. Опять же, это не есть что-то другое, как конкретный результат.
Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое