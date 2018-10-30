Прямой эфир

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва

30 октября 2018 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участие в Мюнхенской конференции по безопасности примут государственные деятели и политики из стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва-1

В белорусской столице ожидают более 70 высокопоставленных гостей: это руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва-4

Так, сегодня в белорусскую столицу прилетел премьер-министр Молдовы. Кстати, первым прямым авиарейсом из Кишинева.

Павел Филип прилетел в Минск первым прямым авиарейсом из Кишинёва-7

Павел Филип, премьер-министр Молдовы:
Когда говоришь об отношениях между странами, лучше всего, когда приходишь с конкретными делами. Например, сегодня мы прилетели прямым рейсом Кишинев – Минск. Если к этому добавить еще успешный проект – сбор троллейбусов в Кишиневе, есть мнение о создании совместного предприятия. Мы говорим о замене последних 100 троллейбусов. Опять же, это не есть что-то другое, как конкретный результат.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

# Беларусь-Молдова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске
30 октября 2018 17:13

Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске

Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?
30 октября 2018 16:44

Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое
30 октября 2018 14:07

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое