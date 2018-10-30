Помощник госсекретаря США находится с визитом в Минске

С двухдневным визитом в Минске находится помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. На встрече с Владимиром Макеем речь шла о развитии двусторонних отношений в глобальном контексте. Это первый визит представителей США на таком высоком уровне за последние 10 лет.