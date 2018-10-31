В Минске начались мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Новости Беларуси. Главные мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности пройдут 31 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из наиболее представительных и авторитетных переговорных площадок в мире. В белорусскую столицу уже съехались руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Минск – это одна из тех немногих площадок, где можно сбалансировано и весьма объективно рассматривать вопросы без каких-то политических предубеждений. Именно поэтому сюда могут приезжать и оппоненты, которые между собой не встречаются, а здесь они готовы общаться и обмениваться мнениями.