Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?

Новости Беларуси. Курс на безопасность и рост товарооборота: Беларусь и Армения сверяют часы. 30 октября во Дворце Независимости прошли переговоры на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты двух стран обсудили перспективы партнерских отношений. В основе взаимодействия – экономика. Динамика товарооборота положительная, но цифра в 30 миллионов долларов далеко не предел. Александр Лукашенко и Армен Саркисян обсудили вопросы безопасности в регионе, сотрудничества в рамках интеграционных объединений – ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также на международной арене. Впрочем, страны связывают не только политика и финансы, но и крепкая дружба. Как отметил Александр Лукашенко, в лице Беларуси Армения всегда будет иметь хороших и надежных друзей.

Мюнхенская конференция – важнейший в мире форум по проблемам политики и международным отношениям. Принимая его, очевидно, что Беларусь стала общепризнанной площадкой для переговоров. Александр Лукашенко провел Саркисяна по коридорам, где в 2015-ом ходили лидеры «Нормандской четверки».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне приятно видеть вас в Беларуси. Со вчерашнего дня я за вами наблюдаю. В средствах массовой информации широко освещается ваш визит в Беларусь. В эти дни у нас проходят массовые мероприятия, связанные со столетием комсомола. В свое время мне больше 10 лет пришлось работать в комсомоле. Как вы правильно сказали, это наша история. От этого никуда не уйти, никуда не деться. Хорошо, что вы приехали в Беларусь. Сегодня и завтра, особенно завтра у нас основные мероприятия в рамках мюнхенской группы по вопросам безопасности. Этот вопрос очень важный и очень серьезный. Ваш приезд в Минск и участие в заседаниях группы по данной тематике говорит о том, что Армению не просто волнует эта проблема, это животрепещущий вопрос для армянского народа. Нашу позицию в этом плане вы знаете. Вы должны знать, что несмотря на разного рода рассуждения, в лице Беларуси вы всегда имели и будете иметь хороших и надежных друзей.

Армен Саркисян, президент Армении:

Образ Беларуси сегодня, Александр Григорьевич, это образ стабильности и предсказуемости. В этом новом мире, в котором мы живем, именно эти качества редко можно увидеть. Мир стал непредсказуем и нестабилен. Эти два качества высоко ценятся мной и мировой общественностью. Не случайно, что Мюнхенская конференция, которая является одной из самых престижных конференций в мире, проходит именно в Минске. Для Саркисяна как армянина это не пустые слова. Первая конференция группы ОБСЕ по поиску путей урегулирования Карабахского конфликта прошла в Минске. Международное доверие к Беларуси позволяет конфликтующим сторонам обсуждать самые проблемные вопросы.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Смесь проблем между дружественными ранее армянским и азербайджанским народами никому на самом деле не нужна. На фоне краха СССР, на фоне этих процессов – она привела к большому кровопролитию, в результате которого понадобились усилия международного сообщества. Основными игроками в урегулировании были Россия, Франция и США, которые стали главными в формировании минской группы ОБСЕ. В ходе урегулирования удалось все-таки развести стороны, удалось обеспечивать хрупкое спокойствие. Хотя периодически случаются взрывы, разбиваются вертолеты. Но все-таки это не тот кошмар и не то кровопролитие, которые были в моменты более интенсивного протекания этого серьезного и неприятного конфликта. Жарил гамбургеры на улице и угощал детей. Чего мы не знали о президенте Армении? В этом году Армения празднует 27-летие независимости. Хотя политические реформы за последние пару лет изменили республику гораздо сильнее, чем четверть века.

Александр Лукашенко:

Хочу вас поблагодарить за ту поддержку группы наших журналистов. Я вам звонил в свое время и просил, чтобы вы приняли наших журналистов, чтобы они объективно освещали события в Армении, чтобы с места событий в режиме онлайн передавали все то, что происходит в Армении. Мы хотим это знать. Я вам за это очень благодарен. Вы даже интервью дали нашим журналистам. Очень широко оно разошлось в Беларуси, по всему миру, по спутниковому телевидению, притом несколько раз мы возвращались к нему. Мы поняли, что происходит в Армении. Это очень важно для нашего народа. Мы в вашем лице видим того человека, который объективен, реален и готов поддерживать с Беларусью отношения. Мы ответим взаимностью.

Часть разговора во Дворце Независимости была о потенциальном росте двусторонней торговли. Все-таки стабильность, предсказуемость и здесь хорошие факторы для сотрудничества. Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы сегодня запросто могли бы иметь 150 миллионов долларов товарооборот» Александр Лукашенко:

Вы знаете наши возможности, мы знаем ваши. Поэтому любые предложения, которые будут выдвинуты Арменией, мы рассмотрим в короткие сроки и примем соответствующие решения. Высокие технологии и сельское хозяйство, то есть продукты питания – одни из приоритетов в программе развития армянского правительства. Разумеется, это та сфера, где Беларуси есть, что предложить. Сегодня обсуждалась возможность выстраивания контактов с нашими учеными. Саркисян в свое время защитил степень кандидата физико-математических наук. Стоял у истоков основания отдела компьютерного моделирования в Армении. Ему, кстати, приписывается и участие в создании популярной игры «Тетрис». Найти общий язык с белорусскими учеными и айтишниками будет легко.

Евгений Горин, СТВ:

В свете происходящих политических перемен Армения планирует стать точкой экономического роста на Кавказе. Привлекая налоговыми льготами западные компании в страну. Учитывая армянскую диаспору за рубежом, особенно в США и ЕС, такая политика может увенчаться успехом.