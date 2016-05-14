«Дом там, где расстелен ковер»: что объединяет Беларусь и Туркменистан и о чем договорились в Минске президенты стран

О болтах и гайках поговорим чуть позже, и о большой геополитике тоже. Вернемся к этому интервью и к рассказу «о хождении», как у купца Афанасьева, «за три моря». Но сперва – подробности и детали важнейшего визита в Беларусь лидера Туркменистана, который уже в прямом смысле слова может чувствовать себя в Минске как дома, поскольку туркменский дом построен на нашей земле и туркменские люди тут живут и учатся.

Для Беларуси Туркменистан уже давно гораздо больше, чем загадочная сказка Востока. Наш стратегический партнер. С самым крупным экспортным проектом. Белорусские технологии, в данном случае строительство под ключ, плюс недра азиатской страны. Это Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. Запустить должны в 2017 году. Вместе Беларусь и Туркменистан скажут новое слово на рынке калийных удобрений.

Впрочем, в основе двусторонних отношений не только экономический интерес. Обмен ежегодными визитами на самом высоком уровне. Демонстрация дружбы и доверия.

2016 год. Гурбангулы Бердымухамедов снова в Минске.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Взаимовыгодная торговля является основой белорусско-туркменских отношений. В этой связи нас, безусловно, беспокоит падение двустороннего товарооборота, которое наблюдалось последние два года. Конечно, для этого есть объективные причины, однако мы должны предпринять все необходимые шаги для исправления данной ситуации, включая поиск новых форм и методов работы, на чем мы сегодня и сконцентрировали во время переговоров наше внимание.

По итогам первых месяцев этого года мы наблюдаем позитивную динамику торговли. Товарооборот увеличился почти на 75%, однако и это не должно нас успокаивать. Поэтому в ходе переговоров мы наметили новые перспективы и обозначили конкретные проекты взаимного сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и науки.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

В лице Республики Беларусь мы имеем давнего, надежного и ответственного партнера. Показательным примером реализации совместного потенциала является строительство в Туркменистане Гарлыкского горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений мощностью до одного миллиона четырех тысяч тонн продукции в год.

В 2015 году страны наторговали на 94 млн долларов. А торговать обеим странам действительно выгодно.

В магазине в центре белорусской столицы можно найти и туркменские ковры, и привычные европейцам товары, но родом из азиатской страны.

Светлана Карман, представитель СООO «Туркмено-Белорусский торговый дом:

Есть торговый дом в Минске и торговый дом, который реализует белорусские товары, есть в Ашхабаде. Это создано на паритетных основах: там предоставлены и здесь предоставлены условия. Естественно, это выгодно и белорусской стороне, и туркменской стороне.

Для того, чтобы связь двух стран была еще прочнее, главы государств по-братски разрезают ленточку: это открытие посольства Туркменистана в Минске.

Во время прошлого визита Гурбангулы Бердымухамедова, полтора года назад, на этом самом месте заложили капсулу. Сегодня гостей (и белорусских, и туркменских) принимал уже построенный дом для дипломатов.

Александр Лукашенко:

Мы начали разговор про мост. Вот мост, говорит. Я говорю: «Конечно, это мост не такой, как в Туркменистане». А почему, говорит, он должен быть, как в Туркменистане. Вы обратили внимание: это его мост, он его параллельно со строительством этого здания построил. Это о многом говорит. Мост всегда объединяет два берега. А это мост, который объединил души наших народов в центре Минска. Он также символичен.

В Туркменистане говорят: «Дом там, где расстелен ковер». Это народная мудрость. Белорусскому лидеру преподнесли ковер с туркменскими мотивами. Туркменскому президенту – с белорусским колоритом.

О молодежи и студентах в ходе визита вспоминали не раз. Беларусь действительно готовит кадры для Туркменистана. Дело в том, что в азиатской стране сложилась такая демографическая обстановка, что местные вузы просто не в состоянии принять столько выпускников школ, сколько необходимо. У нас учится более девяти тысяч туркменов.

Вадим Резников, начальник управления международных связей Белорусского государственного университета:

Около 48% всех иностранных обучающихся – из Туркменистана. Они вышли на первую позицию среди иностранных студентов. На втором месте Китай, на третьем – Российская Федерация.

Качественное обучение, достойные международные рейтинги, с белорусским дипломом – хорошее будущее. Многие выпускники даже занимают на родине ответственные посты. Спрос на таких специалистов в стране большой.

Фархат Худайбергенов, студент Белорусского государственного университета:

Я хочу работать в Каспийском море на платформе добычи нефти.

Овадан хоть и гуманитарий, но о взаимном торговом обороте знает не понаслышке. Есть и личные предпочтения по статьям белорусского экспорта.

Овадан Куртгельдыева, студентка Белорусского государственного университета:

У меня в доме белорусские двери, хорошие прочные двери. За счет дерева, что много лесов. Я бы еще, наверное, включила молочные продукты, они здесь очень вкусные.

Поставки белорусской техники, развитие сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли Туркменистана, совместное проектирование инфраструктуры железных дорог. Впрочем, покорять вместе две страны собираются и другие высоты: создавать, например, беспилотные авиационные комплексы.

В ходе визита был подписан ряд документов, они станут очередным этапом в развитии белорусско-туркменских отношений.