Отмена штрафов за малозначительные правонарушения в Беларуси: кому это нужно и до чего все может дойти

Новости Беларуси. На фоне ужесточения антикоррупционного законодательства своего рода противовесом стало предложение МВД отменить штрафы за определенные малозначительные правонарушения. Точнее, заменить их устными предупреждениями.

Сегодня сотрудники милиции могут пожурить оступившегося гражданина только в письменной форме. А это стопки бумаг, рапортов. Если поправки в «административку» все же примут, к примеру, за забытые дома водительские права или не самые приличные выражения в общественном транспорте можно будет отделаться лишь словесным порицанием милиционера. Инициатива вынесена на общественное обсуждение.

Нужно ли отправить в увольнительную отдельные штрафы, на неделе активно спорили и в Интернете, и перед камерами, да и во время неспешных морозных променадов. Случиться или не случиться послаблениям «административки», мы поинтересовались у жителей и Минска, и небольшой деревни. Блюститель порядка от народа Нина Ивановна также обязательно выскажет свое мнение. А пока выслушаем аргументы «с колес» рядового автолюбителя Юрия.

Для него новость о пусть и только возможной отмене штрафов за превышение до 20 километров в час стала переключением на позитивную передачу. Но, выражая свое мнение, Юрий газует, не забывая о педали тормоза.

Юрий Сугаков, автолюбитель:

Когда превышение на 12 км/ч, не сильно серьезно, но молодые водители, которые только получили права, и тут это уберут, думаю, будут по-другому воспринимать.

Предложение МВД не штрафовать за превышение до 20 километров в час в ходе интернет-опроса поддержали 66% голосовавших. Но в ГАИ советуют не «разгоняться» с выводами: если нововведение и примут, то только с оговоркой, на каких дорогах можно будет допустить скоростное послабление.

Александр Занимон, заместитель начальника отдела научно-методического и правового обеспечения УГАИ МВД Республики Беларусь:

То, что ставит под угрозу безопасность, я думаю, таких норм принято не будет. Во-первых, они не будут инициироваться. Это будет шаг назад, если мы внесем какие-то поправки в законодательство, которые будут ухудшать состояние дорожной безопасности.

На обсуждение белорусов вынесли девять пунктов. И, кстати, самым популярным (92% одобряющих голосов) стала возможная замена штрафа предупреждением за «забытые дома» водительские права. Если они действительно существуют.

Дмитрий Шалай, водитель такси:

Зачем их вообще возить с собой, если есть база и можно все проверить? Это занимает буквально пять минут у инспектора.

Еще в списке потенциальных законодательных новшеств – предупреждение вместо наказания рублем за переход в неположенном месте и курение там, где запрещено предаваться пагубной привычке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Минчанка:

Главное, чтобы за курение еще не отменяли. Обязательно штраф.

Геннадий Викентьевич:

Хотя бы предупреждение, а не штраф сразу.

С Геннадием Викентьевичем касаемо отмены штрафа за курение солидарны почти 70% опрошенных на сайте МВД. Причем чуть больше голосов получило предложение не открывать бумажник за нецензурщину в общественных местах. И житель деревни Калачи Сергей аргументирует свою позицию почти в эфирных выражениях.

Сергей Васюкович, житель деревни Калачи (Минская область):

Если бы кулаками, так еще хуже сказал. Штрафуют на ровном месте за ничто.

В вопросе речевого благородства село Калачи оказалось на распутье.

Сергей Васюкович, житель деревни Калачи (Минская область):

Есть моменты, которые можно прощать. Случайно поскользнулся и вырвалось что-нибудь нехорошее. И за это я должен нести наказание. Понятно, да.

Жители деревни Калачи (Минская область):

Штраф оставить за мат.

Надо оставить штрафы. Пускай не ругаются.

А вот заведующая местным магазином признается, что хоть и достаточно пополнила лексикон благодаря «горячим» монологам перед торговой точкой, но готова согласиться, что к нарушителям-дебютантам можно быть и полояльнее.

Нина Луцкая, заведующая магазином:

За любое нарушение на первый раз достаточно предупреждения. Нужно дать время человеку исправиться, а если постоянно – надо наказывать.

Нина Луцкая по сути и озвучила соль предложений по либерализации административной ответственности. Смысл вовсе не в отмене наказаний – злостных хулиганов, матерщинников и дебоширов в любом случае продолжат штрафовать, как и раньше. Но за малозначительные проступки, вынося предупреждение, милиции, если нововведения все-таки примут, больше не придется заваливать бумагами ни себя, ни оступившегося гражданина.

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь МВД Республики Беларусь:

Школьник перешел улицу в неустановленном месте – наказание. Человек ругнулся – наказание. Даже возможности подойти и предупредить по законодательству нет. Мы же инициируем, чтобы эта возможность у сотрудников органов внутренних дел появилась.

Нина Падневич, житель Минска:

Надо штрафовать и ужесточать. Я с ребеночком выхожу, а он видит дядьку с пивом, который пьет и ругается.

Нина Ивановна демонстрирует вещественные доказательства своей позиции против отмены штрафов. Дама уже устала воевать с любителями неблагородных напитков в любимом парке, поэтому замена удара рублем на предупреждение для распивающих пиво однозначно не ее метод.

Нина Падневич, житель Минска:

Через скамейку: на одной – коляска, на второй – алкаши.

В борьбе с предполагаемыми нарушителями Нина Ивановна проводит собственное расследование.

Нину Ивановну понять, конечно, можно – ей совсем не хочется гулять с внуком в парке, где свежий воздух конкурирует с неинтеллигентным амбре. Но и Виктор Павлович убеждает от души: не буянит же он, в самом деле, даже если выпьет пива на скамейке. И какой тут криминал?

Так или иначе, многоточие с послаблением «административки» превратится в точку не раньше 2017 года, когда обобщат мнения и взвесят все законодательные позиции. А пока же Сергею из деревни Калачи нужно тщательнее следить за сленгом на скользкой дороге, а Нине Ивановне так же, как и раньше выходить в дневной дозор.