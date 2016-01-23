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В Минске прибавку к пенсии, доплаты на воспитание детей в 2016 году получат около 56 тысяч жителей

23 января 2016 10:40
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Новости Беларуси. Более 95 миллиардов рублей — на дополнительную социальную поддержку. В Минске прибавку к пенсии, доплаты на воспитание детей в 2016 году получат около 56 тысяч жителей. Средства из городского бюджета предусмотрены на дополнительные выплаты семьям, где воспитываются дети-инвалиды, компенсацию расходов на питание учащихся из малообеспеченных, опекунских, многодетных семей.

Получат и социальные пособия к пенсиям ветераны Великой Отечественной войны. Кроме того, минские школьники продолжат в этом году ездить бесплатно в общественном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере социальной защиты

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