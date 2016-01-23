Благодаря прямым телефонным линиям уже год успешно и оперативно решаются злободневные вопросы белорусов

Новости Беларуси. В январе 2015 года местные власти наладили постоянный открытый диалог с жителями Беларуси. Механизм, созданный для оперативного реагирования на злободневные вопросы, себя оправдал. За это время решены тысячи житейских проблем. Чтобы люди одновременно могли дозвониться, в районных администрациях областей и городов продолжают установку многоканальных телефонов. Вместе с тем, обращений на «прямые линии» с каждой субботой становится меньше.

Юрий Гирдь, житель Щучина:

В октябре мы платили 150 тысяч. Последний месяц, декабрь, мороз на улице, мы заплатили 97 тысяч.

О том, что можно сэкономить на оплате за отопление, житель Щучина Юрий Гирдь убедился, получив очередную «жировку». До этого несколько лет молодая семья недоумевала, почему в соседнем доме за такую же квартиру платят на порядок меньше. Внятный ответ на вопрос даже после нескольких попыток в ЖКХ получить не удалось. Помогло обращение на прямую линию.

Юрий Гирдь, житель Щучина:

Позвонили в исполком, нам подсказали, что можно поставить регулятор тепла. И тогда, если на улице тепло, дома прохладней будет. Установили нам тепловой регулятор в доме. После этого суммы изменились, мы стали платить как и в других домах, где это уже было установлено.

А вот жителей агрогородка Демброво обратиться в райисполком вынудила старая проблема местного кладбища. Высохшие деревья здесь представляли реальную опасность. Правда, просьбу о помощи сельчане подкрепили и своей готовностью подключиться к нужному делу.

Светлана Медушевская, жительница агрогородка Демброво:

Были вынуждены обратиться на «горячую линию», чтобы нас услышали и пошли нам навстречу. В результате нас услышали, службы ЖКХ приняли участие в решении нашей проблемы, деревья снесены.

Какие-то глобальные вопросы, отмечают в райисполкоме, уже решены или находятся в завершающей стадии. Сегодня же люди в основном звонят, чтобы получить консультацию. Самих обращений стало на порядок меньше.

Алексей Садовский, заместитель председателя Щучинского райисполкома:

Количество звонков в последнее время, что касается прямых линий по субботам, значительно уменьшилось. В основном звонки консультативного характера. Все вопросы разъясняются, снимаются на месте. Если раньше было 10-15 звонков, то сегодня 2-3. Люди звонят уточнить, проконсультироваться.

Еще год назад ситуация была иной. Единичные проблемы, конечно, продолжают всплывать не только по субботам. Решаются они, что называется, в рабочем порядке. Но такое телефонное общение никто не отменял. Возможность узнать, чем живут и что волнует именно сейчас земляков, для местной исполнительной власти немаловажна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.